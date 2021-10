Lada-Nova-Fahrer sind eine spezielle Gattung. Genauso wie ihre Autos mit stoischem Gleichmut übelste Straßenverhältnisse und schlimmste Witterungen ertragen, verzeihen sie schwergängige Lenkungen und ruppiges Fahrverhalten. Es zählt die Sicherheit, dass man ankommen wird. Gemeinsam, nötigenfalls mit etwas technischer Unterstützung durch den Fahrer. Aber immer zuverlässig. sind eine spezielle Gattung. Genauso wie ihre Autos mit stoischem Gleichmut übelsteund schlimmsteertragen, verzeihen sie schwergängigeund ruppiges. Es zählt die Sicherheit, dass manwird., nötigenfalls mit etwas technischer Unterstützung durch den Fahrer. Aber immer zuverlässig.

Während der Nova in der alten Bundesrepublik nur wenige Freunde hatte, eilte dem Russen in derein Ruf als ehervoraus. Diehatte mehr als doppelt so viel Leistung wie der Trabant . In derdominierte der Lada diejenseits des Eisernen Vorhangs praktisch nach Belieben. Die dunkle Seite: Das(MfS) der DDR fuhr gerne Lada. Möglicherweise auch den, der aktuell beifürzum Verkauf angeboten? Laut Verkäufer könnte derin der Farbedarauf hindeuten.

Hinweis Lada Nova Kombi/WAS 2104 in indigoblau bei eBay Zum Angebot Pfeil

Zoom Wer in Zukunft an diesem Steuer drehen will, sollte ordentlich hinlangen können.



Der Lada ist Baujahr 1989 und bisher nicht viel gelaufen

70 PS starke 1989 vom Band gelaufen. Die Erstzulassung erfolgte am 28. Juli des gleichen Jahres. Auf dem Tacho stehen überschaubare 66.934 Kilometer. Der Verkäufer nennt den Zustand sehr schön und gepflegt. Das wird mit einer großen Anzahl an Bildern belegt, die den Lada aus allen Winkeln abgesehen vom Unterboden zeigen. Den Angaben zufolge hat der großen Service mit neuen Reifen, Ölen, Bremsen und einer neuen Zündung bekommen. Sämtliche Einstellungen wurden ebenfalls aufgefrischt. Die H-Abnahme erfolgte vor kurzem und der TÜV ist neu. Laut Anzeigentext ist derstarke Lada Nova Kombi vom Band gelaufen. Dieerfolgte am 28. Juli des gleichen Jahres. Auf dem Tacho stehen überschaubare. Der Verkäufer nennt densehr schön und gepflegt. Das wird mit einerbelegt, die den Lada aus allen Winkeln abgesehen vom Unterboden zeigen. Den Angaben zufolge hat der Kombi jüngst einenmit neuenund einer neuenbekommen. Sämtlichewurden ebenfalls aufgefrischt. Dieerfolgte vor kurzem und derist neu.

Zoom Außen und innen scheint der Russe weder Schäden noch irgendwelche Gebrauchsspuren zu haben.



Nach Angaben des Anbieters gingen 99 Prozent der in die DDR ausgelieferten Lada in der Farbe Indigoblau an das dortige Innenministerium beziehungsweise die Stasi. Sie wurden in vielen Fällen als Begleitfahrzeuge für Paraden genutzt. Ob das in diesem Fall tatsächlich zutrifft, lässt sich nicht nachprüfen. Doch vermutlich kann der Verkäufer dazu im persönlichen Gespräch Auskunft geben.

Zoom Die Fotos in der Anzeige zeigen einen Lada Nova Kombi in einem offenbar spitzenmäßigen Zustand.





Das sollte man vor dem Kauf über den Lada Nova wissen



Zartbesaitete. Die Lenkung braucht eine starke Hand, die Federung bockt auf schlechten Strecken, der Motor ist ein rustikaler Geselle mit – sagen wir mal – Charakter. 2. Wer technisches Verständnis und etwas Großmut mitbringt, ist beim Lada Nova im Vorteil. Mancher Kenner bringt das Erlebnis Lada-Fahren auf die Faustformel "läuft immer, aber nie perfekt". 3. Wenn sich der außergewöhnlich gute Zustand bestätigen sollte, ist der Wagen in einer Sammlung am besten aufgehoben und sollte nicht mehr nachts neben der Straßenlaterne Wer sich für den angebotenen Lada Nova erwärmen kann, sollte sich vor dem Kauf über das Folgende im Klaren sein: 1. So ein Wagen ist nichts für. Diebraucht eine starke Hand, diebockt auf schlechten Strecken, derist ein rustikaler Geselle mit – sagen wir mal – Charakter. 2. Werund etwas Großmut mitbringt, ist beim Lada Nova im Vorteil. Mancher Kenner bringt das Erlebnis Lada-Fahren auf die Faustformel "läuft immer, aber nie perfekt". 3. Wenn sich der außergewöhnlichbestätigen sollte, ist der Wagen in eineram besten aufgehoben und sollte nicht mehr nachts neben der Straßenlaterne parken