Um das viertürige Coupé optisch noch klarer vom Rest der Kompaktfamilie abzugrenzen, sind außerdem Front- und Heckschürze anders gestaltet. In der Lichtsignatur unterscheidet sich der CLA kaum von der A-Klasse. Der kommende Mercedes CLA soll ein echtes Familiencoupé werden, das dank einer neuer Hinterachse mehr Platz im Fond und einer nach hinten nicht ganz so steil abfallenden Dachlinie bietet. In Untertürkheim läuft die Architektur des nächsten CLA unter dem Kürzel MFA2. Die erste Evolutionsstufe verspricht weniger Gewicht und mehr Variabilität, einen steiferen Rohbau und geschmeidigere Radaufhängungen, Fortschritte bei der Digitalisierung und beim Verbrauch

Zu den Highlights im Innenraum gehören, wie auch in der A-Klasse, das große Widescreen-Cockpit und das Lenkrad mit Touchpads. Analoge Instrumente wird es auch im CLA nicht mehr geben. Schon die Basisversion soll ein volldigitales Cockpit erhalten. Einzig die Größen der Displays variieren je nach Ausstattungsvariante zwischen zwei Sieben-Zoll-Displays (Basis), Sieben- und 10,25-Zoll-Display in Kombination oder zwei 10,25-Zoll-Bildschirmen. Durch die steile Neigung der Displays und einer speziellen Folie kommt das Widescreen-Cockpit ohne Hutze über den Instrumenten aus. Dadurch wirkt das Armaturenbrett wie aus einem Guss und erstreckt sich ohne Unterbrechung von Tür zu Tür. Laut Mercedes soll das Display keine Spiegelungen zulassen, weshalb sich die Anzeigen zu jeder Zeit gut ablesen lassen sollen. Bei der Vernetzung macht der CLA dank MBUX einen großen Sprung nach vorne. Das neue Infotainment-System wurde bei der A-Klasse vorgestellt und wird auch im CLA dem Fahrer viele Handgriffe abnehmen. Auch der restliche Innenraum wird viel von der neuen A-Klasse erhalten. Darunter fallen die Lüftungsdüsen in Turbinenoptik, die Chromverzierungen und die Sitzkonfigurationen.

Der Basispreis des neuen CLA wird deutlich über dem der neuen A-Klasse (im Bild) liegen.

Hubraum

Bei den Motoren wird sich im Portfolio der A-Klasse bedient werden. Demnach würden anfangs zwei Benziner und ein Diesel ihren Weg in den CLA finden. Die Benziner-Baureihe M282 hat 1,33 Literund gibt bis zu 163 PS respektive 250 Nm an ein Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ab – auch ein manuelles Sechsgang-Getriebe und Allradantrieb bietet Mercedes an. Eine Zylinderabschaltung soll den Verbrauch des Vierzylinders reduzieren helfen, indem der Motor im Teillastbereich die Zylinder eins und drei abschaltet. Der in Zusammenarbeit mit Renault entwickelte M282 verfügt über einen Partikelfilter.Der zweite neue Benziner (M260) hat zwei Liter Hubraum und leistet im A 250 224 PS. Sein maximales Drehmoment gibt Mercedes mit 350 Nm an. Der Gangwechsel erfolgt ausschließlich über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Auch der M260 besitzt einen Partikelfilter. Der dritte neue Motor im Bunde ist das 1,5-Liter-Dieselaggregat mit der internen Bezeichnung OM 608. Es basiert auf dem bekannten OM 607, soll laut Mercedes leiser und emissionsärmer (Euro 6d-TEMP) geworden sein. Für die Abgasnachbehandlung setzt Mercedes SCR-Kats mit AdBlue (Tankinhalt: 23,8 Liter) ein. Gleichzeitig steigt die Leistung gegenüber dem alten A 180 d (109 PS) um sieben Pferdestärken auf 116 PS. Gekoppelt ist der Diesel an das gleiche Getrag-Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe mit Segelfunktion, das auch mit dem 1,33-Liter-Benziner kombiniert wird.Sicherlich wird auch die neue "35"-Motorisierung von Mercedes-AMG seinen Weg in das Coupé finden. Der zwei Liter große Vierzylinder dürfte wie im A 35 306 PS leisten und ist eine Abwandlung des A 45-Motors. Mit diesem Motor könnte der A 45 in lediglich 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten. Über alternative Antriebe ist dagegen noch nicht viel bekannt, aber die neue Kompakt-Plattform berücksichtig sämtliche Antriebsoptionen vom Mildhybrid über den Plug-in-Hybrid bis zum E-Antrieb und der Brennstoffzelle.