Der staatliche Zuschuss für Plug-in-Hybride wird Ende 2022 gestrichen. Deutlich früher also, als bisher angenommen. Die Förderung der reinen Elektroautos wird dagegen wie geplant stetig gesenkt. Wer die staatliche Prämie für Plug-in-Hybride noch in Anspruch nehmen möchte, muss sich also ranhalten. AUTO BILD zeigt, welche Plug-in-Hybride eine besonders kurze Lieferzeit haben und laut des Neuwagen-Vergleichsportals Carwow noch rechtzeitig geliefert werden könnten!

Jeep Renegade: der Verlässliche



Der Jeep Renegade Plug-in-Hybrid ist das einzige Renegade-Modell der neuesten Generation, das noch mit Allradantrieb angeboten wird. Die Verbrenner-Brüder sind nur noch mit Vorderradantrieb unterwegs. Noch ein Vorteil des elektrifizierten Renegade : seine kurze Lieferzeit! In nur drei Monaten soll der Jeep laut Carwow vor der Haustür stehen.

Den Geländewagen gibt es in vier Ausführungen. In der Basis als Limited, dann folgt der Upland, darauf der Trailhawk, und das Topmodell ist schließlich der Renegade S. Beim Basismodell bleibt noch die Wahl zwischen mehr oder weniger Leistung. Zur Auswahl stehen 190 oder 240. Bei den drei anderen Ausführungen gibt es nur den großen Motor. 60leistet der Elektromotor, die restlichen 180 der Verbrenner. Nach Herstellerangaben soll der Renegade Plug-in-Hybrid bis zu 50 Kilometer rein elektrisch schaffen. In der einfachsten Ausführung kostet der Jeep 38.900 Euro, das Topmodell mindestens 45.600 Euro.

Jeep Compass: der Komfortable





Der Jeep Compass ist der größere Bruder des Renegade und hat wie dieser nur als PHEV Allradantrieb. Alle anderen Compass-Modelle verfügen über Vorderradantrieb. Auch die Lieferzeit gleicht der des Renegade – nur drei Monate sind es aktuell laut Carwow!

Der Jeep Compass hat nur noch als Plug-in-Hybrid einen Allradantrieb. Die Verbrenner gibt's mit Vorderradantrieb.





Der Jeep Compass kommt wie der Renegade in vier Ausstattungsvarianten: Limited, Upland, Trailhawk und S. Wer etwas weniger Leistung möchte, der muss auf das Basismodell mit 190zurückgreifen. Alle anderen bieten eine Systemleistung von 240. Mit dem kleineren Motor ist die Anschaffung natürlich auch etwas günstiger, der Preis startet bei 44.100 Euro. Das Topmodell Compass S kostet mindestens 51.100 Euro. Seine rein elektrische Reichweite soll bei 50 Kilometern liegen.

Toyota Prius: der Hybrid-Pionier



Was den Toyota Prius auszeichnet, steckt bereits im Namen. Denn " prius " ist Latein und bedeutet "früher", und der Prius ist der erste Hybrid, der in Großserie ging – Ende 1997 war das. Inzwischen gibt es den Prius auch als Plug-in-Hybrid. Dieser gilt in Deutschland als eines der Plug-in-Hybrid-Autos mit der kürzesten Lieferzeit. Nur drei bis vier Monate lässt der Japaner laut Carwow auf sich warten.

Der Toyota Prius gilt als Hybrid-Pionier. Seit 1997 fährt der Japaner mit alternativem Antrieb.





Den Prius Plug-in gibt es in drei Ausführungen: Basis, Comfort und Executive. Der Fünftürer wird jeweils von einem 1,8-Liter-Benzinmotor mit 98 PS und einem Elektromotor mit 72 PS angetrieben. Die Systemleistung ist beim Prius mit 122 PS angegeben, rein elektrisch kommt der Hybrid-Pionier um die 50 Kilometer weit.



Kia Ceed Sportswagon: der Praktische



Vor Kurzem erst gab es für die Ceed-Modelle von Kia ein Facelift . So auch für den Ceed Sportswagon (SW). Optisch wurde vor allem die Front angefasst: neue Schürze, neuer Grill und neue Leuchten. Mit dem Ceed SW bekommt man also nicht nur einen Plug-in-Hybrid, der aktuell eine sehr kurze Lieferzeit hat (laut Carwow nur vier Monate), sondern auch ein frisches Auto mit modernem Design.

PS . Rein elektrisch soll der Ceed SW laut Kia bis zu 60 Kilometer schaffen.

Der günstigste Kia Ceed SW PHEV (Ausstattungslinie Vision) liegt bei 34.990 Euro. Etwas teurer wird es mit dem Spirit, der kostet 36.190 Euro, das Topmodell Platinum ist ab 41.190 Euro zu haben. Was die drei Modelle gemeinsam haben, ist die Motorisierung: Benzin- und Elektro-Motor ergeben eine Systemleistung von 141. Rein elektrisch soll der Ceed SW laut Kia bis zu 60 Kilometer schaffen.

Mercedes E-Klasse: der Klassiker





Die Mercedes E-Klasse Limousine als Plug-in-Hybrid ist bemerkenswert früh verfügbar. Nur drei bis fünf Monate muss man laut Carwow auf den Sternenträger warten. Zur Auswahl stehen ein Diesel- und ein Benzin-Hybrid – jeweils mit Hinter- oder Allradantrieb.

Die Mercedes E-Klasse Limousine gibt es als Benzin- oder als Diesel-Hybrid.





Die Benzin-Hybride haben eine Systemleistung von 235 kW (320 PS ) und sollen eine rein elektrische Reichweite von 57 Kilometern (bzw. 55 Kilometer mit Allradantrieb) schaffen. Die Diesel-Hybride haben etwas weniger Leistung: Sie kommen auf eine Systemleistung von maximal 225 kW (306 PS ). Die elektrische Reichweite liegt nach WLTP bei 55 Kilometern – mit 4Matic sind es nur 54 Kilometer. Für die günstigste dieser vier Varianten sind mindestens 55.406 Euro fällig. Das Topmodell, also die Allradvariante als Dieselhybrid, gibt es ab 59.869 Euro.

DS 7 Crossback E-Tense: der Individuelle



Der DS 7 ist Franzose durch und durch. Ob beim Einstieg, der Ausstattung oder dem Fahrverhalten – Komfort und Individualität stehen beim Crossback E-Tense ganz oben auf der Prioritätenliste. Auch der französische Chic darf nicht fehlen, wie beispielsweise am gesteppten Leder im Innenraum zu erkennen ist. Doch noch interessanter ist die äußerst kurze Lieferzeit des DS 7 Crossback E-Tense. Sie liegt laut Carwow aktuell bei nur drei bis fünf Monaten.

Beim DS 7 Crossback dreht sich alles um den Komfort. Auch der französische Chic kommt nicht zu kurz!





Den Plug-in-Hybrid gibt es in vier verschiedenen Ausführungen: Bastille+, Performance Line, Performance Line+ und Rivoli. In der Basisausstattung kostet der DS als PHEV mindestens 47.580 Euro. In der Ausführung verfügt der Franzose über 181 PS und eine rein elektrische Reichweite von 55 Kilometern. Das Topmodell mit satten 300 PS gibt es ab 58.710 Euro.



Kia Sportage: der Souveräne



PS . Der Sportage schafft nach WLTP eine Reichweite von 70 Kilometern. Die fünfte Generation des Kia Sportage hat neben den gängigen Verbrennern auch ein Plug-in-Hybrid-Modell hervorgebracht. Dafür müssen mindestens 44.390 Euro bezahlt werden. In der gehobenen Ausführung sind es 48.090 Euro, für das Topmodell verlangt Kia 50.290 Euro. Angetrieben per Automatikgetriebe verfügen alle drei über eine Systemleistung von 265. Der Sportage schafft nach WLTP eine Reichweite von 70 Kilometern.

In der fünften Generation des Kia Sportage gibt es den Südkoreaner auch als Plug-in-Hybrid.





Ein zusätzlicher Vorteile des Kia Sportage Plug-in-Hybrid ist jedoch seine kurze Lieferzeit. In nur drei bis fünf Monaten soll der Neuwagen laut Carwow vor der Haustür stehen.

Mitsubishi Eclipse Cross: der Finstere

Seit 2021 gibt es den Mitsubishi Eclipse Cross ausschließlich als Plug-in-Hybriden. Das SUV nutzt die Technik des Outlanders und setzt auf zwei Elektromotoren (vorne und hinten) sowie einen 2,4 Liter Vierzylinder-Benziner. Zusammen ergeben die Antriebe eine Systemleistung von 188 PS. Dank des 13,8 kWh großen Akkus soll der Japaner bis zu 61 km vollelektisch zurücklegen können. Das Wort " Eclipse " kommt übrigens aus dem Englischen und bedeutet "Finsternis", eine Charaktereigenschaft die dem Asiaten fast schon ungerecht wird.

Mitsubishi listet den Eclipse Cross zur Zeit als sofort lieferbares Modell. Wer also kurzfristig auf einen Plug-in-Hybriden setzen möchte, sollte sich den Mitsubishi einmal anhscauen. Der Basispreis liegt bei 39.990 Euro.