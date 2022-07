Der staatliche Zuschuss für Plug-in-Hybride wird Ende 2022 komplett gestrichen . Deutlich früher also, als bisher angenommen. Die Förderung der reinen Elektroautos wird dagegen zunächst nur gesenkt.

Wer die staatliche Prämie für Plug-in-Hybride noch in Anspruch nehmen möchte, muss sich also ranhalten. Denn ein Antrag kann frühestens zum Zeitpunkt der Zulassung gestellt werden – und nicht schon bei der Bestellung.

AUTO BILD zeigt, welche Plug-in-Hybride eine besonders kurze Lieferzeit haben und laut des Neuwagen-Vergleichsportals Carwow noch rechtzeitig geliefert werden könnten!

Der Citroën C5 X ist eine Mischung aus Limousine, Kombi und SUV . Und vereint daher auch das Beste aus allen drei Welten: Komfort, Stauraum und ein gelassenes Fahrgefühl. Den Franzosen gibt es als Benziner und als Plug-in-Hybrid. Elektrifiziert ist der C5 X mit 165 kW (224 PS) unterwegs, er kommt also gut voran und schafft rein elektrisch eine Reichweite von bis zu 60 Kilometern.

Carwow listet den Eclipse Cross mit einer Lieferzeit von zwei bis vier Monaten. Wer also kurzfristig auf einen Plug-in-Hybriden setzen möchte, sollte sich den Mitsubishi einmal anschauen. Der Basispreis liegt bei 39.990 Euro.

Der Jeep Renegade Plug-in-Hybrid ist das einzige Renegade-Modell der neuesten Generation, das noch mit Allradantrieb angeboten wird. Die Verbrenner-Brüder sind nur noch mit Vorderradantrieb unterwegs. Noch ein Vorteil des elektrifizierten Renegade : seine kurze Lieferzeit! In nur drei bis fünf Monaten soll der Jeep laut Carwow vor der Haustür stehen.

Den Geländewagen gibt es in vier Ausführungen. In der Basis als Limited, dann folgt der Upland, darauf der Trailhawk, und das Topmodell ist schließlich der Renegade S. Beim Basismodell bleibt noch die Wahl zwischen mehr oder weniger Leistung. Zur Auswahl stehen 190 oder 240 PS . Bei den drei anderen Ausführungen gibt es nur den großen Motor.

60 PS leistet der Elektromotor, die restlichen 180 der Verbrenner. Nach Herstellerangaben soll der Renegade Plug-in-Hybrid bis zu 50 Kilometer rein elektrisch schaffen. In der einfachsten Ausführung kostet der Jeep 38.900 Euro, das Topmodell mindestens 45.600 Euro.

Der Jeep Compass kommt wie der Renegade in vier Ausstattungsvarianten: Limited, Upland, Trailhawk und S. Wer etwas weniger Leistung möchte, der muss auf das Basismodell mit 190zurückgreifen. Alle anderen bieten eine Systemleistung von 240

Mit dem kleineren Motor ist die Anschaffung natürlich auch etwas günstiger, der Preis startet bei 44.100 Euro. Das Topmodell Compass S kostet mindestens 51.100 Euro. Seine rein elektrische Reichweite soll bei 50 Kilometern liegen.

Der Jeep Wrangler ist der Dritte im Bunde: Er kam nach dem Renegade und Compass als PHEV auf den Markt. Keines der drei Modelle gibt es in der neuesten Generation noch als klassischen Verbrenner.

Der Antriebsstrang blieb beim Wrangler unangetastet, sodass der Jeep dank Allradantrieb auch schweres Gelände weiterhin problemlos meistert. Der Wrangler soll eine elektrische Reichweite von 79 Kilometern schaffen und leistet bis zu 279 kW (380 PS ). Für flotte Fahrten durch die engen Gassen der Stadt ist der Wrangler allerdings nicht die perfekte Wahl.

Zwar verfügt er über mehr als genug Leistung, aber das erhöhte Gewicht (durch den Akku) macht sich bei der sowieso stark gedämpften Lenkung zusätzlich bemerkbar. In seinem natürlich Territorium, zwischen Steinen und Matsch, fühlt sich der Jeep einfach am wohlsten.

Der DS 7 ist durch und durch Franzose. Ob bei Einstieg, Ausstattung oder Fahrverhalten – Komfort und Individualität stehen beim Crossback E-Tense ganz oben auf der Prioritätenliste. Auch der französische Chic darf nicht fehlen, wie beispielsweise am gesteppten Leder im Innenraum zu erkennen ist. Doch noch interessanter ist die äußerst kurze Lieferzeit des DS 7 Crossback E-Tense. Sie liegt laut Carwow aktuell bei nur vier bis fünf Monaten.

PS

PS

Den Plug-in-Hybrid gibt es in vier verschiedenen Ausführungen: "Bastille+", "Performance Line", "Performance Line+" und "Rivoli". In der Basisausstattung kostet der DS als PHEV mindestens 47.580 Euro. In dieser Ausführung verfügt der Franzose über 181und soll rein elektrisch 55 Kilometer Reichweite schaffen. Das Topmodell mit satten 300gibt es ab 58.710 Euro.