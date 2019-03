Porsche Cayenne Coupé (2019): Skizze, Preis, Erlkönig, Hybrid

M

Von vorne gleicht das Coupé dem normalen Cayenne.

it einer offiziellen Designskizze teasert Porsche die Coupé-Version des Cayenne an. Das Augenmerk liegt auf dem Heck des sportlichen SUVs . Es fällt auf, dass das Cayenne-Coupé deutliche Anleihen beim Panamera nimmt. Das mittlerweile standesgemäße, durchgängige Leuchtenband unterstreicht die bullige Anmutung der Heckpartie. Die Seitenlinie wirkt gedrungener als beim normalen Cayenne, die Fenster werden schmaler. Auch die A-Säule steht im Vergleich zum normalen Porsche-Dickschiff um einiges flacher.Im Interview mit AUTO BILD verrät Porsche Designer Peter Vaga, dass das Coupé am Heck um zwei Zentimeter in die Breite wächst. Das soll, laut Vaga, die optische Betonung auf die Hinterachse legen. Der Designer äußert sich aber nicht nur zum Design , sonder auch zur Sitzposition und dem Platzangebot: Das niedrige Dach würde keinen Kompromiss bei der Kopffreiheit fordern, denn das Gestühl wurde etwas tiefer im Fahrzeug positioniert. Das soll den verlorenen Platz kompensieren Schon vor einiger Zeit haben die AUTO BILD-Erlkönigfotografen das SUV auf Testfahrt in der Nähe von Stuttgart erwischt. Die Bilder zeigen ein Auto, das von vorn glatt als normaler Cayenne durchgehen könnte. Aber die schmaleren Fenster und die wie beim Macan abfallende Dachlinie zeigen, dass es sich um ein Coupé handelt. Der Innenraum dürfte sich nicht vom Cayenne unterscheiden.