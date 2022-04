Wer die Investition in ein nagelneues Elektroauto noch scheut oder sofort Bedarf hat, der findet ein sofort verfügbares E-Auto vielleicht auf dem Gebrauchtwagenmarkt . Dort gibt es Modelle wie den Renault Zoe für vernünftige Preise. Schön: Der Franzose gilt als sehr solide und eignet sich auch gut als Zweitwagen

Von der Alarmanlage bis zur Wegfahrsperre sind alle notwendigen Sicherheitsfeatures an Bord. Die Komfortausstattung beginnt bei einer Kamera und endet bei Parksensoren

Der neue Eigner hat die Wahl, den Batteriemietvertrag für 59 Euro im Monat bei 7500 Kilometern Laufleistung im Jahr zu übernehmen oder den Akku für zusätzliche 3400 Euro freizukaufen. Laut Verkäufer zeigt der100 Prozent Ladekapazität an.

Ein AUTO BILD-Leser spulte mit seinemmehr als die doppelte Distanz ab und hatte dabei keinerlei Probleme. Neue Achsgelenke und eine neue 12-Volt- Batterie mussten her, sonst nichts.

Renault

Renault Zoe

Klar, ganz spurlos ging diese Strecke an diesem kleinennicht vorbei. Hier und dort fing die Karosserie zu klappern an, und die Sitze verloren merklich an Spannkraft. Doch der Ordner mit den Werkstattrechnungen blieb dünn. Der aktuell angeboteneeignet sich mit seinem kleinen Akku nicht für lange Strecken. Das sollte man vor Augen haben.