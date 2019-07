geht diean den Start, zunächst kommt der Combi, dann folgt 2020 die Limousine . Bei denverändert sich nicht viel: Der neue Octavia ist rundund etwas über 1,80 Meter breit. Durch den größeren Radstand ändern sich aber die Proportionen.. Die neusten Erlkönigbilder zeigen, dass sich vor allem am Heck einiges tut. Mit der neu gestalteten, kantigeren Kofferraumklappe und der neuen Schürze wirkt der neue Octavia insgesamt weniger rund. Die neu gestalteten Scheinwerfer sind nicht mehr viereckig, sie laufen an der Seite des Autos spitz zu.

Typisch sind außerdem die seitlich umgreifende Motorhaube, die direkt an den Grill anstoßendenund das Spiel mit den angewinkelten Flächen. Das seit dem Facelift des aktuellen Modells bekannte Vier-Augen-Gesicht verschwindet wieder. Dafür bekommt auch der nächste Octavia denstatt des Skoda-Logos am Heck. Dank besserer Raumausnutzung sollen dietrotz des sportlichen Designs besser ausfallen als bisher, derschluckt künftig(Limousine) und(Combi). Aus Rücksicht auf das Flaggschiff Superb darf der Kofferraum nicht noch weiter wachsen!

Mit digitalem Cockpit und größerem Zentralbildschirm wird der Octavia digitaler.



Neue Erlkönigbilder zeigen jetzt erstmals dendes neuen Skoda Octavia. Der erste Eindruck: Was wir sehen, erinnert uns an die Studie Vision X, die Skoda auf dem Autosalon in Genf 2018 gezeigt hat. Besonders auffällig ist das, das wahrscheinlich nicht mehr in die Mittelkonsole eingelassen ist, sondern zukünftigsein wird. Der Fahrer schaut auf ein, das aus zwei Rundinstrumenten und einer frei konfigurierbaren Einheit in der Mitte zu bestehen scheint. Möglicherweise gibt es verschiedene Anzeigen, sodass beispielsweise die Navigation im Vordergrund steht. Beim neuen Octavia verzichtet Skoda nicht komplett auf Knöpfe, unter dem Zentraldisplay findet sich eine Ebene, auf der beispielweise der Warnblinker oder die Zentralverriegelung aktiviert werden. Im Unterschied zur Vorgängergeneration schrumpft außerdem derder Automatik.