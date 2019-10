assobjekt und doch gleichzeitig Bestseller: Kaum ein Auto polarisiert derzeit so sehr wie das, kurz:. Fürist es als protziger Spritschlucker zum Feindbild Nummer eins avanciert, wie die Proteste bei der IAA 2019 in Frankfurt bewiesen. Für Otto Normalfahrer steht es alsmittlerweile ganz oben auf der Bestellliste, erklomm das Segment doch im August miterstmals die Spitze bei denin Deutschland. Die große Frage: Ist es sinnvoll, ein SUV zu kaufen?

SUV vs. Standardmodell: ADAC-Vergleich VW T-Cross gegen VW Polo • Leistung (PS/Drehmoment): unentschieden • Verbrauch: Vorteil für Polo • Gewicht: Vorteil für Polo • Kofferraumvolumen: Vorteil für T-Cross • Preis/monatl. Kosten: Vorteil für Polo BMW X5 gegen BMW 630d Gran Turismo • Leistung (PS/Drehmoment): unentschieden • Verbrauch: Vorteil für BMW 6er • Gewicht: Vorteil für BMW 6er • Kofferraumvolumen: unentschieden • Preis/monatl. Kosten: unentschieden Mazda CX-3 gegen Mazda 2 • Leistung (PS/Drehmoment): unentschieden • Verbrauch: Vorteil für Mazda2 • Gewicht: Vorteil für Mazda2 • Kofferraumvolumen: unentschieden • Preis/monatl. Kosten: Vorteil für Mazda2 Ford EcoSport gegen Ford Fiesta • Leistung (PS/Drehmoment): unentschieden • Verbrauch: Vorteil für Fiesta • Gewicht: Vorteil für Fiesta • Kofferraumvolumen: Vorteil für Ecosport • Preis/monatl. Kosten: Vorteil für Fiesta Hyundai Kona gegen Hyundai Ioniq (Elektro) • Leistung (PS/Drehmoment): Vorteil für unentschieden • Verbrauch: Vorteil für Ioniq • Gewicht: Vorteil für Ioniq • Kofferraumvolumen: unentschieden • Preis/monatl. Kosten: Vorteil für Ioniq Seat Arona gegen VW Polo (beide Erdgas) • Leistung (PS/Drehmoment): unentschieden • Verbrauch: Vorteil für Polo • Gewicht: Vorteil für Polo • Kofferraumvolumen: Vorteil für Arona • Preis/monatl. Kosten: Vorteil für Polo Seat Ateca gegen Seat Leon • Leistung (PS/Drehmoment): unentschieden • Verbrauch: Vorteil für Leon • Gewicht: Vorteil für Leon • Kofferraumvolumen: Vorteil für Ateca • Preis/monatl. Kosten: Vorteil für Leon Mercedes GLC gegen Mercedes C-Klasse • Leistung (PS/Drehmoment): unentschieden • Verbrauch: Vorteil für C-Klasse • Gewicht: Vorteil für C-Klasse • Kofferraumvolumen: Vorteil für GLC • Preis/monatl. Kosten: Vorteil für C-Klasse VW Touareg gegen Audi A6 Avant • Leistung (PS/Drehmoment): unentschieden • Verbrauch: Vorteil für Audi A6 • Gewicht: Vorteil für Audi A6 • Kofferraumvolumen: Vorteil für VW Touareg • Preis/monatl. Kosten: unentschieden Volvo XC90 gegen Volvo V90 • Leistung (PS/Drehmoment): unentschieden • Verbrauch: Vorteil für V90 • Gewicht: Vorteil für V90 • Kofferraumvolumen: Vorteil für XC90 • Preis/monatl. Kosten: Vorteil für V90

: Dassind bis zu 20 Prozent schwerer als der vergleichbare Pkw. Dieund dasin Verbindung mitkönnen bis zu einem Drittelführen, auch bei Elektroautos. SUVs sind nicht sicherer, aber auch nicht weniger sicher als Pkw. Und:, neben Wertverlust auch Fix- und Betriebsaufwendungen,, also bis zu. Werden diese Nachteile durch gute Übersicht, mehr Platz und bessere Geländegängigkeit ausgeglichen? Der ADAC zieht folgende Schlussfolgerung: Egal, welche Karosserie – wer Umwelt und Geldbeutel schonen will, sollte sich ein Auto kaufen, das nur so groß wie unbedingt nötig und so klein und leicht wie irgendwie möglich ist.