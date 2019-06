VW Passat Facelift (2019): Connectivity, Volkswagen We, Display

VW will in Sachen Connectivity aufschließen. Mercedes und BMW bieten bereits sprachgestützte Systeme in ihren Fahrzeugen an, die ohne umständliche, auswendig gelernten Sprachbefehle auskommen. Volkswagen hinkt hier noch hinterher, das soll sich aber mit dem Modularen Infotainmentbaukasten der dritten Generation (MIB 3) ändern. Als erstes Serienfahrzeug kommt das Facelift des Passat in den Genuss des neuen Systems. Später folgen die anderen Baureihen, also auch der Golf 8 und der ID.3. AUTO BILD gibt einen Überblick über die neuen Funktionen!



Optik des neuen Systems

Seit seiner Messepremiere in Genf ist der Passat der erste VW, der auf MIB 3 setzt. digitale Kombiinstrument und der Infotainment-Bildschirm optisch näher zusammen. VW hat die Menügestaltung des Infotainments überarbeitet. Künftig wird der Passat mit dem großen "Discover Pro"-Bildschirm über zwei Benutzerebenen gesteuert. Ähnlich wie beim Smartphone lässt sich die Lage der einzelnen Apps frei konfigurieren, die Optik wurde vom Touareg übernommen. Auch das Navigationsmenü ist völlig neu gestaltet, dabei sollte das System vor allem intuitiver werden. Neu bei VW ist auch der "Trip-Overview", ein in Balkenform stilisierter Streckenverlauf, der Auskunft über bevorstehende Hindernisse auf der eingegebenen Route gibt.

Sprachsteuerung

MIB 3 auf den Zug der intuitiven Sprachassistenten auf. Mit der Phrase "Hallo Volkswagen" weckt der Fahrer den Passat auf. Danach können alle wesentlichen Funktionen für Navigation, Telefon oder Radio mit Sprachbefehlen bedient werden. Das System nutzt die Cloud für komplexere Anfragen, offline soll es aber ebenfalls in einer abgespeckten Version funktionieren. VW Passat Facelift (2019) zur Galerie

Immer online

Jeder Passat ist serienmäßig mit einer SIM-Karte ausgestattet. Damit ist der Passat immer online. Durch den Mobilfunkanschluss erhalten die Insassen Zugang zu "Volkswagen We" – der neue Online-Dienst von VW bündelt sämtliche Online-Angebote des Konzerns. Die Nutzung der Karte ist kostenlos, solange man über das Onboard-Infotainment nicht streamt oder einen Hotspot für Mitreisende einrichtet.



Apple Carplay jetzt drahtlos

Im Facelift des Passat kommt "App-Connect" ohne Kabel aus. Somit lässt sich Apple Carplay erstmals in einem VW drahtlos nutzen. Dazu muss das iPhone per Bluetooth mit dem Fahrzeug gekoppelt werden. Wird eine optionale Ladeschale fürs Handy bestellt, lässt sich das Telefon auch induktiv aufladen.



Drei Systeme zur Auswahl

Zur Markteinführung des MIB 3 werden drei Infotainmentsysteme in der Preisliste stehen. Los geht es mit dem 6,5 Zoll großen "Composition Media", das ohne Navigation auskommt. Weiter geht es mit dem 8,0 Zoll großen "Discover Media", das als erstes System mit eingebauter Navigation zum Kunden kommt. Top-System ist das "Discover Pro" mit 9,2 Zoll großem Display und dem bislang größten Navigationsumfang.



Digital Cockpit" löst das bisherige "Active Info Display" ab und ist optional. Der Nachfolger des bisherigen Bildschirms soll mit einer höheren Pixeldichte, besserer Grafikperformance und mehr Kontrast aufwarten. Die Anzeige ist in drei Grundlayouts unterteilt. Erste Variante ist die Ansicht "Ziffernblätter". Hier werden klassische Rundinstrumente angezeigt, deren Mitten sich frei konfigurieren lassen. Der Platz zwischen den beiden Instrumenten kann ebenfalls je nach Wunsch mit Infos gespickt werden. Zweite Option ist die Ansicht "Infofelder". Hier verschwinden die klassischen Instrumente und werden durch Infofelder ersetzt – deren Inhalt ist frei wählbar, der individuelle Bereich zwischen den Feldern bleibt wie bei Layout eins erhalten. Dritte und letzte Option ist ein Fullscreen-Modus, der den Fokus auf eine einzelne Funktion legt. Somit lässt sich zum Beispiel eine Ansicht der Navigationskarte vollständig auf dem 11,7 Zoll großen Bildschirm anzeigen. Neue VW (2019, 2020, 2021, 2022) zur Galerie

Volkswagen We-Dienste im neuen Passat