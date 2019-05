E in Studie von 1970 verschollen ist. Dabei ist der Garmisch ein wichtiger BMW: Er ist der Urvater des ersten 5er mit zierlichen Säulen, viel Glas, einem sanft abfallendem Heck, schon mit der aufragenden Niere und Hofmeisterknick. Jetzt holen die Münchner ihn symbolisch zurück. Zum Concorso d’Eleganza in Villa d'Este 2019 ließ BMW das Einzelstück nachbauen. in BMW namens Garmisch? Bei diesem Auto dürften selbst Kenner die Stirn runzeln. Zu lange her, zu unbekannt. Auch deshalb, weil dieist. Dabei ist der Garmisch ein wichtiger BMW: Er ist dermit zierlichen Säulen, viel Glas, einem sanft abfallendem Heck, schon mit der aufragenden Niere und Hofmeisterknick. Jetzt holen die Münchner ihn symbolisch zurück. Zum Concorso d’Eleganza in Villa d'Este 2019 ließ BMW das Einzelstück nachbauen.

Originalgetreu aus Blech

Auf der Beifahrerseite klappt aus dem Handschuhfach ein Spiegel im Format eines Tablets heraus. Scheiben aus echtem Glas, das Leder auf den Sitzen im gleichen zeitgenössischen Creme-Braun-Mix wie "echten" Garmisch. Viele Bilder vom Originalauto gibt es nicht mehr. Deshalb hat BMW Mitte 2018 extra den Designer von damals aufgesucht. Marcello Gandini, Gestalter des Lamborghini Miura, Alfa Romeo Montreal und Maserati Quattroporte, hatte 1970 einen Zweisitzer gezeichnet, so wie er den BMW von morgen sah: sportlich, dynamisch und elegant. Tock, tock, tock. Der Klopftest mit dem Fingerknöchel zeigt, dass der neue Garmisch aus Blech handgedengelt wurde. Nicht aus Glasfaser laminiert wie heutige Showcars, sondern aufwendig und originalgetreu.

Die Technik stammt aus dem 2002 ti

Am Garmisch spannt sich die Haube faltenfrei über den Vierzylinder, die Flanken kommen ohne jede Drama-Sicke aus. Die Niere ist aus massivem Messing gefräst und verchromt, die Scheibenwischerachsen ragen hoch aus dem Blech, was beim heutigen Fußgängerschutz unmöglich wäre. Unter dem Garmisch steckt damals wie heute die Technik des 2002 ti, der mit zwei Doppelvergasern 120 PS leistete. Radio und Heizungsregler stehen senkrecht zwischen dem geschüsselten Lenkrad und dem Schalthebel. Rechts vor dem Beifahrer klappt aus dem Handschuhfach ein Spiegel im Format eines Tablets heraus – sicher kein Hinweis auf ein neues Bedienkonzept, da liegen heutige BMW weit vorne. Nur der Klang des Motors im nachgebauten Garmisch wird unerreicht bleiben: Zündschlüssel umdrehen, dann erwacht leicht hustend, rau und pur ein Sportler, der mit seinen ungefilterten, dreckigen Abgasen heute keine Chance mehr hätte, auf die Straße zu kommen. Für die Neuauflage der Studie gab Designer Gardini am 1:1-Modell Hinweise auf die Originalform des Hecks und die Heckjalousie im Stil der End-60er. Das Ergebnis scheint heute meilenweit entfernt vom aktuellen BMW-Design.

Oldtimer als Inspiration für die Zukunft