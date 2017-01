Alfa Romeo Kamal (2018): Vorschau — 31.01.2017 Alfa will im X5-Revier wildern Der Stelvio ist noch nicht auf dem Markt, schon plant Alfa Romeo sein zweites SUV. Nach jüngster Planung soll der Kamal gegen X5 und GLE antreten.

N

Autor: Georg Kacher

ach dem Stelvio im X3-Format hätte Alfa am liebsten eine kompaktere X1-Alternative ins Rennen geschickt, aber es fehlt leider die passende Frontantriebsplattform. Giulietta zu alt, Renegade zu bieder, Stelvio zu teuer – da wählen die Italiener den Weg der Höherpositionierung. Unter der Entwicklungsnummer 964 entsteht also der Kamal, der sich am X5 messen soll. Und damit er dem Maserati Levante nicht allzu heftig in die Parade fährt, wird das Italo-SUV auch mit Vierzylinder angeboten.Neben dem 280 PS starken 2,0-Liter-Benziner und dem Diesel mit 220 PS stehen zwei 3.0-V6 mit 350 und 275 PS (Diesel) auf der Wunschliste. Ein starkes QV-Derivat ist möglich, aber nicht bestätigt. Am Plug-in-Hybriden führt mittelfristig allerdings kein Weg vorbei, und auch eine E-Variante wäre auf der Hochbodenarchitektur ohne allzu großen technischen Aufwand darstellbar.