Elektroautos: Irrtum und Wahrheit — 10.03.2017 Der große Elektroauto-Faktencheck Es wird viel über Elektromobilität geredet. Dabei gibt es oft Vorurteile, Gerüchte und Vermutungen. Doch wie sieht es tatsächlich aus? AUTO BILD macht den Faktencheck!

"Ist doch klar: Politik, Industrie und Medien wollen uns das Elektroauto schönreden. Die Wahrheit wird unter den Teppich gekehrt." So oder so ähnlich lautet die skeptische Meinung an analogen und digitalen Stammtischen. Wir haben aus Lesermails und Diskussionen die wichtigsten Antithesen über das E-Auto herausgesucht, sei es zu Umweltschutz, Stromverbrauch oder Recycling. Und wir haben gecheckt: Stimmt's? Oder sind es wirklich nur Stammtischparolen?