A

uf Instagram ist ein Bild aufgetaucht, das die Front des gelifteten BMW 7er bereits komplett ungetarnt zeigt! Wahrscheinlich wurde die Aufnahme auf einem exklusiven Event für BMW-Händler in den USA gemacht. Auf den ersten Blick erkennbar: Die markentypischen Nieren nehmen gigantische Ausmaße an und könnten auch vom neuen Luxus-SUV X7 stammen. Sie werden nur noch durch eine schmale Chromleiste geteilt. Die seitlichen Einbuchtungen auf der Motorhaube werden ebenfalls deutlich markanter. Gleichzeitig wirken die Scheinwerfer mit Laser-Technik deutlich flacher und geradliniger. Die offizielle Premiere des Facelifts wird wahrscheinlich auf dem Autosalon in Genf (7. bis 17. März 2019) stattfinden. Aber warum updaten die Bayern ihre größte Limousine schon jetzt? Grund dafür ist die starke Konkurrenz: Audi hat den A8 bereits neu aufgelegt, Mercedes der S-Klasse bereits vor einiger Zeit ein Facelift verpasst.