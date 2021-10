Mit dem ersten eigenen E-Auto steigen Autofahrer in die Welt des beinahe lautlosen Gleitens ein, ohne lästige Schaltvorgänge oder lokale Emissionen. Aber auch das Laden, Reichweitenangst und ganz neue Technik verlangen Gewöhnung. Damit frischgebackene Elektro-Umsteiger die richtige Kaufentscheidung treffen,, die beim Kauf immer wieder passieren. Noch mehr Informationen rund um den E-Auto-Kauf finden Sie hier

Die Ladegeschwindigkeiten der elektrischen Fahrzeugmodelle unterscheiden sich stark voneinander. Richtig schnell wird es erst, wenn das E-Auto denunterstützt. Dann sind 50 kW Ladeleistung oder – je nach Fahrzeug – noch deutlich mehr möglich,. So gut wie alle Hersteller bieten den CCS-Standard an, aber Renault zum Beispiel verlangt beim Zoe 1100 Euro für die CCS-Option, bei Fahrzeugen von Hyundai ist sie hingegen stets verbaut

CCS-Ladesäulen gibt es ausschließlich unterwegs, Wallboxen für zu Hause bieten ohnehin nur maximal 22 kW. Es profitieren also vor allem Fahrer, die regelmäßig schnell unterwegs laden möchten. Außerdem erleichtert es mit hoher Wahrscheinlichkeit den späteren Wiederverkauf, wenn das Feature an Bord ist.

Autos mit Verbrennungsmotor beheizen ihren Innenraum, ohne dafür extra Energie zu verbrauchen. Das erwärmte Kühlwasser fließt durch einen Wärmetauscher und sorgt dafür, dass sich die Luft, die in den Innenraum strömt, aufheizt. Bei Elektroautos funktioniert das nicht so einfach.

Aus Sicht des Autoherstellers ist es am einfachsten und am günstigsten, in seine E-Autos zur Erwärmung des Innenraums eineeinzubauen. Das funktioniert durchaus, verbraucht aber eben Strom, der dann beim Fahren fehlt.– ganz und gar nicht im Sinne des Fahrers.