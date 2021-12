Die meisten Autobesitzer bereiten ihr Auto auf den Winter vor : So werden die Winterreifen montiert, die Schlösser geschmiert, die Batterie gecheckt und der Frostschutz überprüft. Doch die Vorbereitung sollte da noch nicht aufhören, denn es gibt noch viele wichtige Utensilien, die Autofahrer im Winter immer im Auto dabei haben sollte.

Wer kennt es nicht? Man kommt morgens zum Auto und wird von einer dicken Eisschicht begrüßt, die sich auf den Scheiben gebildet hat.Alternativ funktioniert auch ein Enteiserspray , das nicht so schnell für Kratzer auf den Scheiben sorgt. Vorteil vom Eiskratzer: Einige Kratzer sind mit einem Schneebesen ausgestattet, mit dem man das Auto vom Schnee befreien kann, ohne nasse Hände zu bekommen.

Im Winter leiden selbst gesunde Autobatterien. Kurzstrecken, auf denen viele Verbraucher wie Heckscheibenheizung, Gebläse oder Sitzheizung angestellt werden, und kalte Temperaturen können schnell einmal eine Batterie in die Knie zwingen.So kann sich schnell selbst helfen, denn oft sind Pannendienste wegen genau solcher Defekte im Winter oft überlastet und die Wartezeiten können dementsprechend lang werden. Vorteil einiger Startbooster: Man braucht kein anderes Auto, um Starthilfe zu bekommen und es gibt sogar Ausführungen, die als Powerbank für das Handy genutzt werden können.

Die besten Utensilien nützen nichts, wenn Sie im Auto liegen, die Türen aber zugefroren sind. Deshalb ist es ratsam, auch im Winter regelmäßig die Gummidichtungen zu pflegen. Hirschtalg oder Silikonspray bauen eine Trennschicht zwischen der Dichtung und dem Wasser auf. Auch ein altes Handtuch ist nützlich, mit dem zwischendurch immer wieder die Dichtungen abgetrocknet werden können. Das ist kein großer Aufwand und spart die Kosten einer neuen Dichtung, die man beim gewaltsamen Aufreißen von zugefrorenen Türen schnell einmal zerstört.

Zudem ist es immer sinnvoll, sich eine warme Mütze, warme Handschuhe und einen warmen Schal ins Auto zu legen. Selbst, wenn die Heizung im Auto funktioniert, freut man sich, wenn man nicht wieder in die nassen Handschuhe schlüpfen muss, sondern noch ein trockenes Paar im Auto parat hat.

Ob durch Salz, Matsch oder Schneeregen – im Winter sind die Straßen und somit auch die Scheiben am Auto ganz besonders dreckig.Dabei ist besonders darauf zu achten, dass es sich um Winter-Scheibenreiniger handelt, denn Sommer-Scheibenreiniger hat nicht nur andere Additive und reinigt somit den Winterdreck nicht so gut, sondern könnte auch einfrieren. Gleiches gilt natürlich auch für pures Wasser, das man im Winter auch nicht in die Scheiben-Waschanlage kippen sollte.