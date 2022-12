Kreidler, Puch oder Zündapp : Wer in den 70er und 80er Jahren zu den Coolen auf dem Schulhof gehören wollte, der musste am besten ein Moped einer der drei genannten Hersteller fahren. Diese Motorräder in klein bestachen mit ihrer chromgeschmückten Optik jenseits vom späteren Plastikroller von der Stange und standen für den Ausbruch aus der piefigen Bürgerlichkeit des Lebens der Eltern.