Elektroautos fühlen sich am wohlsten im Pendler-Alltag: morgens zum Job, im Idealfall beim Arbeitgeber nachladen, abends wieder zu Hause an die Wallbox , damit der Akku über Nacht voll wird. Längere Touren wie beim Verreisen haben allerdings noch immer einen Hauch von Abenteuer, denn jede Strecke, die über die maximale Reichweite des Autos hinausgeht, verlangt Ladestopps!

Wie groß sollten die Abstände zwischen den Ladestopps sein, damit ich notfalls auf eine alternative E-Ladesäule ausweichen kann? Sind alle Ladesäulen auf dem Weg zum (Urlaubs-)Ziel intakt? Was, wenn gerade alles belegt ist?

Grundsätzlich ist die gute Vorbereitung wichtig: Dazu gehört nicht nur, das Elektroauto voll aufzuladen und für den Zeitpunkt der Abfahrt zu klimatisieren, sondern auch das "Auskundschaften" der Route. Dazu hilft die Ladesäulenkarte der Bundesnetzagentur . Sie wird ständig aktualisiert und zeigt sämtliche öffentlichen Ladesäulen, unabhängig vom Anbieter.

Zoom Die Ladesäulenkarte der Bundesnetzagentur wird ständig aktualisiert. Sie gibt Standorte, Zahl der Ladepunkte und Ladeleistung an.





Diese Elektroautos wissen zu überzeugen

Ausgewählte Produkte in tabellarischer Übersicht Aktuelle Angebote Preis Zum Angebot BMW iX UVP ab 77.300 EUR, Ersparnis: bis zu 13.386 EUR Kia EV6 UVP ab 44.990 EUR, Ersparnis: bis zu 14.069 EUR / im Leasing schon ab 274 EUR Mercedes EQS UVP ab 97.807 EUR, Ersparnis: bis zu 6152 EUR Hyundai Ioniq 5 UVP ab 41.900 EUR, Ersparnis: bis zu 12.280 EUR / im Leasing schon ab 234 EUR Audi Q4 e-tron UVP ab 41.900 EUR, Ersparnis: bis zu 12.420 EUR / Leasing-Bestpreis: 89 EUR Skoda Enyaq iV UVP ab 34.600 EUR, Ersparnis: bis zu 11.584 EUR / Leasing-Bestpreis 124 EUR Mazda MX-30 UVP ab 34.490 EUR, Ersparnis: bis zu 13.035 EUR / im Leasing schon ab 90 EUR Smart EQ fortwo UVP ab 21.940 EUR, Ersparnis: bis zu 8240 EUR / im Leasing schon ab 77 EUR Tesla Model 3 UVP ab 46.560 EUR; Ersparnis: bis zu 7975 EUR / Leasing-Bestpreis 289 ,00 EUR Opel Corsa-e UVP ab 30.400 EUR; Ersparnis: bis zu 11.920 ,00 EUR Volvo XC40 Recharge UVP ab 48.650 EUR; Ersparnis: bis zu 9570 ,00 EUR

Wer eine Langstreckentour mit diversen Ladestopps vor sich hat, der kann mittlerweile auf ausgereifte Tools zurückgreifen. So bietet etwa Volkswagen mit der App We Connect ID einen Routenplaner an, der mit der Fahrzeugelektronik gekoppelt ist.

Das hat den Vorteil, dass bei Änderung der Route oder bei höherem Stromverbrauch als ursprünglich geplant die Ladesäulen-Auswahl angepasst wird. Nachteil: Wer kein passendes Fahrzeug der jeweiligen Marke registriert, kann die App nicht benutzen.



Zoom Je mehr Ladepunkte es an einem Ziel gibt, desto größer die Chance, auf Anhieb einen freien Steckplatz zu bekommen.





Auch rechnerbasierte Lade-Tools sind für die Fahrtenplanung vor der Abreise nützlich. Der Routenplaner von GoingElectric etwa bietet ein Planungssystem für unterschiedliche Automodelle und technische Voraussetzungen an: Diverse Parameter wie Autotyp, Ladeleistung, individuelle Reichweite etc. sind einstellbar.

Eine Anzahl App-basierter Dienstleister bietet inzwischen GPS-basierte Routenplaner an, so etwa Chargemap oder Next Plug. Man registriert sich per E-Mail, gibt einige Parameter wie Autotyp und bevorzugten Ladestrom-Anbieter ein und kann dann die Route durchplanen. Leider funktionieren sie nicht einwandfrei.

Zoom App-gestützte Routenfinder sind praktisch, aber nicht frei von Fehlern. Daher sollte man stets gegenchecken, ob die Resultate stimmen.





So schickte uns der Charge-Map-Planer bei der Routenplanung zu einer Tesla-Station, obwohl wir als Fahrzeug einen VW ID.3 gewählt hatten! Nach Berechnung hätte der Akkustand beim Ankunftsort 15 Prozent betragen, das wäre also ein böses Erwachen gewesen. E-Autofahrer sollten also dringend alle Angaben in der App mithilfe der Ladesäulenkarte gegenchecken.

Das ist auch deswegen wichtig, weil kurzfristig immer mal eine Ladesäule zur Wartung abgeschaltet wird oder defekt ist. Auf unserem Testlauf wurde das mehrfach angezeigt. Gerade auf dem platten Land kann so eine Panne richtig ärgerlich werden. Beim Ausfall einer Schnellladesäule muss man dann auf Typ-2-Stecker umsteigen und ist unter Umständen einen halben Tag festgesetzt.



Selbst wenn eine Ladesäule funktioniert, kann sie dennoch unerreichbar sein. Dann nämlich, wenn jemand anderes schneller war und die Säule blockiert. Zwar erheben viele Stromanbieter inzwischen eine Blockiergebühr für alle E-Autobesitzer, die mehr als vier Stunden Strom zapfen. Doch bis zu vier Stunden möchte niemand auf einer Reise in der Sommerhitze neben einer Ladesäule warten, bis der Steckplatz frei wird!

Die Lösung für dieses Problem: Suchen Sie bei Ihrer Routenplanung vorsorglich nur Stromtankstellen aus, an denen mehr als ein Ladepunkt zur Verfügung steht. So verringern Sie das Risiko, dass Sie nicht sofort drankommen. Und falls doch alles besetzt ist: So erhöhen Sie immerhin die Chance, dass bald schon ein anderes Elektroauto abkoppelt und wegfährt.

Öffentliche Ladesäulen sind zunehmend ausgelastet: Inklusive Plug-in-Hybride fahren schon heute rund 1,3 Millionen Stromfresser in Deutschland, die sich rund 74.000 Ladesäulen teilen müssen. Das entspricht einem Verhältnis von 17:1. Der VDA empfiehlt einen Schlüssel von zehn Autos pro Ladesäule.

Zoom Regelmäßig werden Ladesäulen gewartet, oder sie sind defekt – was die ganze Reiseplanung durcheinanderbringt. Daher unmittelbar vor Fahrtbeginn noch einmal alles prüfen!







Daher sollten Elektroauto-Fahrer bei der Reiseplanung ebenfalls die Zeiten hoher Nutzung meiden. Ähnlich wie bei der Stauprognose sollte man möglichst nicht an Wochenenden fahren, um nicht mit Wochenend-Ausflüglern zu konkurrieren. Am wenigsten Auslastung haben die Ladesäulen Montag bis Donnerstag und natürlich insbesondere zu Nachtzeiten. Hier eine Übersicht der Autobahn-Champions fürs Schnellladen

Ein weiterer Punkt für die Planung der Ladestopps: die Infrastruktur. Das Schnellladen kann auch bei den am zügigsten ladenden E-Autos 30 bis 45 Minuten dauern. Diese Zeit möchte man natürlich nicht mit Zeitunglesen auf dem Fahrersitz oder beim Spaziergang in einem öden Industriegebiet verschwenden. Daher empfiehlt es sich, das Umfeld der Ladesäule zu checken. Eine Grundregel: Die Schnelllader an Autobahnrastplätzen und auf Autohöfen haben stets nur Anschluss an die – teure und oft qualitativ fragwürdige – Gastro-Infrastruktur.

Zoom Ladesäulen an Autobahnrasthöfen sind zwar ganz nah, doch zumeist ist die angeschlossene Gasto-Infrastruktur von Nachteil. Ein kleiner Umweg lohnt sich!





Aber oft gibt es ganz in der Nähe attraktivere Alternativen. Ein Beispiel: Wer auf halber Strecke zwischen Hamburg und Bremen einen Schnelllader sucht, der kann sich bei Ionity auf dem Rastplatz Ostetal langweilen – oder vier Kilometer weiter westlich bei Allego im kleinen Städtchen Sittensen direkt an der Autobahn den gleichen Gleichstrom mit bis zu 300 kW tanken. Dort aber gibt es Geschäfte, Restaurants, Cafés, ruhige Grünanlagen.

Ob E.ON, EnBW, Ionity, Allego oder sonst wer mit einem Ladesäulen-Netzwerk: Alle bieten sie Smartphone-Apps an. Wer keine Ladekarte hat, kommt an den Apps nicht vorbei, da nur über sie der QR-Code auf der Säule gescannt und die Stromrechnung anschließend bezahlt werden kann. Bis 1. Juli 2023 müssen alle Ladesäulen eine alternative Bezahlfunktion für Kreditkarte und Girocard aufweisen, dann wird die Relevanz der Apps nachlassen.

Aber sie sind noch für etwas anderes gut: Sie zeigen zuverlässig und in Echtzeit an, ob eine Ladesäule gerade in Benutzung oder frei ist. So lässt sich auf dem Vorwege erkennen, ob man gleich drankommt. Leider tauschen die einzelnen Anbieter ihre Daten untereinander offenbar nicht aus; sodass Ionity nur zu Ionity Auskunft gibt. Es bleibt einem also nichts anderes übrig, als diverse Apps aufs Smartphone zu laden.



In den vergangenen Jahren wuchs das Ladesäulennetz in Europa zwar kräftig. Doch die Dichte der Ladepunkte ist nicht überall gleich. Eine flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Ladesäulen finden E-Autofahrer nur in den Niederlanden und in Skandinavien.



In Österreich, der Schweiz und Frankreich können E-Autofahrer auf ein ähnlich gut ausgebautes Netz wie in den meisten Regionen Deutschlands zurückgreifen. Hier ein Überblick über die Anbieter mit dem größten Netz.

Anzeige Camper-Auto-Abo Caddy California oder California Ocean im Abo Jetzt im Abo bei VW Financial Services: VW California Ocean zum Monatspreis ab 1899 Euro. Ebenfalls erhältlich: Caddy California und Grand California 600. Zum Angebot

In Kroatien, Italien, Spanien dagegen sind die Netze noch recht grobmaschig. So bietet sogar Tesla in ganz Sizilien nur eine einzige Supercharger-Station (in Catania) mit vier Ladepunkten an. In Italien gibt es nur etwa 10.000 Ladesäulen. Spanien zählt derzeit insgesamt rund 5000 öffentliche Stromtankstellen – nur knapp ein Drittel der Menge, die in Holland existiert!

Eine Falle lauert auf E-Autofahrer, die über die Grenze fahren: Viele Ladenetzbetreiber kassieren ausländische Kunden kräftig ab – die Methode erinnert an die überhöhten Roaminggebühren von Telekommunikations-Providern. So hat das Bonner Marktforschungsinstitut EuPD Research Spitzentarife von 1,39 Euro pro Kilowattstunde ermittelt, also das Vierfache des üblichen Satzes.

Das betrifft vor allem das Schnellladen per Gleichstromkabel. Auch hier empfiehlt es sich, vor der Abreise die Kosten gründlich zu recherchieren, um nicht an der falschen Ladesäule sitzen zu bleiben und sich wohl oder übel abzocken zu lassen. Offenbar kommt man häufig billiger weg, wenn man nicht per Ladekarte, sondern per App und Kreditkarte zahlt. Das betrifft zum Beispiel Frankreich, wo der Strom bei direkter Zahlung vor Ort deutlich günstiger ist als in Deutschland. (Hier eine Übersicht aller Ladesäulen in Europa !)

Wer in Ländern mit wenigen öffentlichen Ladesäulen Urlaub macht, sollte sicherheitshalber nach einem Ferienhaus (oder Hotel) mit Wallbox oder einer anderen exklusiven Lademöglichkeit suchen. Vermieter dürften es nicht gern sehen, wenn man regelmäßig per Kabeltrommel das Elektroauto durch das Fenster auflädt.

Allerdings ist die Suche nicht einfach: Die großen Ferienhaus-Portale wie Fewo-Direkt, Novasol, Rentialia, Casamundo oder Hometogo bieten in der Filterfunktion die Option "Ladestation" leider nicht an. Lediglich Airbnb, Booking.com und der kleine Anbieter Traum-Ferienwohnungen.de haben diese Einstellung. Bei einer Stichprobe wurden z. B. für eine vierköpfige Familie im Oktober in der Toskana über 300 (Airbnb) bzw. 470 (Booking) bzw. 6 (Traum-Ferienwohnungen) Unterkünfte mit Ladepunkt angezeigt. Was das für Stromspender sind, ist über die Inserate allerdings nicht einsehbar; möglicherweise auch nur eine Steckdose im Carport. Fragen Sie also den Eigentümer/Vermieter frühestmöglich, was für eine Station er anbietet und wie hoch die Ladeleistung ist.