Vom Waschanlagen-Modus nicht betroffen: Front- und Heckstoßfänger sind bei Tesla nur geklebt – und offenbar so locker, dass immer wieder mal welche beim Waschen abfielen. Tatsächlich schließt Tesla kategorisch die Garantie in Waschanlagen aus, in denen Bürsten etc. das Fahrzeug abschrubben. Heißt: Im Prinzip dürfen Tesla-Fahrer nur eine kontaktlose Autowäsche nutzen.