Auch die Rückleuchten des Kuga-Erlkönigs erinnern an die aktuelle Generation des Focus.

Neue Erlkönigbilder zeigen: Optisch wird sich der Kuga weiterhin am Focus orientieren. Verständlich, denn das Kölner Kompaktmodell bildet traditionell auch die technische Basis. In den USA ist jetzt ein Prototyp des baugleichen US-Pendants "Escape" abgelichtet worden. In der Seitenansicht fällt vor allem die breite Chromleiste über den Fenstern auf. Trotz der starken Tarnung ist die Ähnlichkeit zum neuen Focus Active sofort zu erkennen. Kühlergrill, Scheinwerfer und Rückleuchten sind bewusst von dem Kölner Kompakten inspiriert worden.