Honda Jazz (2020): Hybrid, Innenraum, Preis, Marktstart, Crosstar

unde fünf für den Honda ! Auf derpräsentierten die Japaner die neueste Generation ihreserstmals mitBis 2022 möchte Honda alle Volumenmodelle in Europa mit einer elektrifizierten Variante anbieten können. Der Jazz etabliert bis dahin schon einmal das neue "e:HEV"-Emblem für Hybridfahrzeuge.

ist der Jazz sofort als solcher erkennbar. Dasbleibt. Diewirkt sehr, erhält aber einen schmalen Kühlergrill, der dastransportiert. Auffällig sind die neuen, großen Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht . Die A-Säulen sollen nur noch halb so breit wie beim Vorgänger sein und so das Sichtfeld verbessern. Die bisher senkrecht angebrachten Rückleuchten werden gegen zweigeteilte horizontalegetauscht.

Im Trend: Honda bringt den Jazz erstmals auch in einer höhergelegten Crossversion.

Der neue Jazz bleibt sich treu und setzt weiterhin auf einen. Die Vordersitze sind breit ausgeführt und sollen den Komfort verbessern. Dieistgehalten und macht einen aufgeräumten Eindruck. Ob derim Jazz Serie ist, verrät Honda bislang nicht. Der neue LED-Touchscreen in der Mitte des Armaturenbretts soll wie ein Smartphone bedienbar sein. Und:. Erfreulich: Die beliebten "" (lassen sich wie Kinositze hochklappen) im Fond bleiben erhalten.

Gut so: Im Fond bleiben die vielfach verstellbaren "Magic Seats" erhalten.

Honda Jazz (2020): Bilder zur Galerie

Honda bietet den Jazz ab seinemnur noch als Hybrid an. Der Antrieb könnte sich an dem desorientieren. Hier arbeitet ein 1,5 Liter Motor mit gleich zwei E-Motoren zusammen. In der Mittelklasse-Limousine leistet der Antriebsstrang über 150 PS . Im Jazz wird die Leistung aber deutlich geringer ausfallen. Der Preis wird durch den neuen Antrieb mit Sicherheit etwas höher als bisher ausfallen.