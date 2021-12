BMW will sich mehr auf Elektromobiltät konzentrieren: 2023 wollen die Münchner in 90 Prozent der heutigen Marktsegmente mindestens ein vollelektrisches Modell anbieten, 2030 sollen mindestens die Hälfte der weltweit verkauften BMW-Modelle Elektroautos sein. Dazu sind eine neue, auf E-Autos ausgelegte Architektur und neu entwickelte Antriebe und Batterien geplant.

Zudem fokussiert BMW sich auf das Thema Nachhaltigkeit, will "das grünste Auto" bauen. Komplett verabschieden vom Verbrenner will man sich aber noch nicht, stattdessen setzt BMW auf eine Doppelstrategie. Wahrscheinlich auch, weil sich noch nicht abschätzen lässt, welches Antriebskonzept die Kunden in den kommenden Jahren nachfragen.