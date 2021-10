Überraschung gut. Dazu gehört die aktuelle Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) vom September 2021: Im vergangenen Monat wurden 6828 neue Tesla Model 3 in Deutschland zugelassen. Das sind nur 58 Exemplare weniger, als im selben Zeitraum vom VW Golf auf die Straße kamen. Ist das der Durchbruch für Tesla ist immer für einegut. Dazu gehört die aktuelledes Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) vom September 2021: Im vergangenen Monat wurden 6828 neuein Deutschland zugelassen. Das sind nur, als im selben Zeitraum vomauf die Straße kamen. Ist das der Durchbruch für Tesla – und allgemein für Elektroautos?

nicht ganz so einfach. Vergleicht man nämlich die zusammengefassten Zulassungszahlen von Januar bis September 2021, dann sieht das vermeintliche Kopf-an-Kopf-Rennen schon etwas anders aus: Da beträgt die Wertung in der Zulassungs-Schlacht nämlich 23.982 Model 3 gegen 78.814 VW Golf. Es wurden also in diesem Jahr bislang rund dreieinhalb mal so viele neue Golf wie Model 3 in den Markt gebracht. Die Sache ist. Vergleicht man nämlich die zusammengefassten Zulassungszahlen von, dann sieht das vermeintliche Kopf-an-Kopf-Rennen schon etwas anders aus: Da beträgt die Wertung in der Zulassungs-Schlacht nämlichgegen. Es wurden also in diesem Jahr bislang rundso viele neue Golf wie Model 3 in den Markt gebracht.

Tesla pusht die Quartalszahlen in der Zulassungsstatistik



Tesla zu jedem Quartalsende – und am 30. September endete das dritte Vierteljahr – seine Zulassungszahlen kräftig pusht. In den Vormonaten waren die Verkäufe beim US-Elektroautobauer deutlich niedriger. So registrierte das KBA etwa im August nur 2946 neue Model 3. Man muss auch wissen, dasszu– und am 30. September endete das dritte Vierteljahr – seinekräftig. In denwaren die Verkäufe beim US-Elektroautobauer deutlich. So registrierte das KBA etwa im August nur 2946 neue Model 3.

Zulassungszahlen zu steuern. Das geschieht markenübergreifend bei den Eigenzulassungen, die wenig später als Kurzzeit- und Tageszulassungen sowie als junge Gebrauchte in den Carsharing-Eigenmarke Weshare dient VW dazu, eine jährliche vierstellige Zahl von neuen E-Autos auf die Straße zu bringen. Auch andere Hersteller versuchen,zu. Das geschieht markenübergreifend bei den, die wenig später als- undsowie als junge Gebrauchte in den Gebrauchtwagenmarkt gedrückt werden. Und auch diedient VW dazu, eine jährliche vierstellige Zahl von neuen E-Autos auf die Straße zu bringen.

Zoom Zum Quartalsende versucht Tesla, seine Lieferungen zu steigern – im August 2021 wurden weniger als 3000 Model 3 in Deutschland zugelassen.





VW Golf 8 und Tesla Model 3 gegeneinander antreten lässt, der vergleicht Äpfel mit Birnen. Sie sind keine direkten Konkurrenten. Während der Golf als kompakter Verbrenner gegen die halbe Welt antritt und dementsprechend vielerlei Einflüssen ausgesetzt ist, genießt der Tesla (noch) ein Nischendasein als Elektroauto der Mittelklasse. Das zeigt auch die KBA-Statistik: Während der Golf in seinem Segment auf einen Marktanteil von rund 20 Prozent kommt, macht sich das Model 3 auf über einem Drittel in seinem Segment breit. Hinzu kommt: Werundgegeneinander antreten lässt, der vergleichtmit. Sie sinddirekten. Während der Golf als kompakter Verbrenner gegen die halbe Welt antritt und dementsprechend vielerlei Einflüssen ausgesetzt ist, genießt der Tesla (noch) ein Nischendasein als Elektroauto der Mittelklasse. Das zeigt auch die KBA-Statistik: Während derin seinem Segment auf einenvon rundkommt, macht sich das Model 3 auf überin seinem Segment breit.

VW macht sich selbst Konkurrenz



Produkt-Diversifikation bei VW: War der Golf zum Marktstart im Jahr 1974 noch eine von sechs Pkw-Baureihen, die Volkswagen in Deutschland anbot, hat sich die Modellvielfalt bis heute unglaublich gespreizt. In diesem Bereich macht Volkswagen sich selbst heftig Konkurrenz: Unterhalb der Ein weiterer Punkt ist die hohebei: War der Golf zum Marktstart im Jahr 1974 noch eine vonPkw-Baureihen, die Volkswagen in Deutschland anbot, hat sich diebis heute unglaublich gespreizt. In diesem Bereich machtsichheftig: Unterhalb der Oberklasse haben Kunden heute die Wahl zwischen doppelt so vielen VW-Modellen, vom Up bis zum Tiguan

Zoom Die Zulassungszahlen vom VW Golf sind bereits seit einigen Jahren rückläufig. Ein Grund: Immer mehr Autofahrer wollen ein SUV besitzen.





VW ID.3, der im August 2021 auf 3750 Neuzulassungen kam, im September auf 2694. Im ersten Halbjahr 2021 war er das meistverkaufte Elektroauto in Europa. Vom Marktanteil des Golf seit einigen Jahren. Das liegt unter anderem auch daran, dass zunehmend SUVs angesagt sind. Für diese Geschmacksrichtung bietet VW allein im Kompaktsegment den Tiguan, den Hinzu kommt der Elektro-Kompaktwagen, der im August 2021 auf 3750 Neuzulassungen kam, im September auf 2694. Im ersten Halbjahr 2021 war er dasin Europa. Vom Tesla Model 3 gingen im August übrigens 804 Exemplare weniger in den Markt. Allerdings sinkt derseit einigen Jahren. Das liegt unter anderem auch daran, dass zunehmendsind. Für diese Geschmacksrichtung bietet VW allein im Kompaktsegment den Tiguan, den T-Cross und den T-Roc an.

Chiphersteller im Voraus bezahlt

elektrisch angetriebene Mittelklasse-Limousine haben möchte, der kommt am Model 3 kaum vorbei. Tesla selbst hat auch nur eine einzige Alternative in der Modellpalette, das neue Crossover-SUV Model Wer dagegen eineangetriebenehaben möchte, der kommt amkaum vorbei. Tesla selbst hat auch nur eine einzigein der Modellpalette, das neue Crossover-SUV Model Y . Alle Modellreihen zusammengenommen, wurden im September rund 31.000 VW neu zugelassen. Das ist etwas weniger, als an Tesla-Fahrzeugen in Deutschland aktuell insgesamt im Bestand unterwegs ist!

Zoom Durch die Halbleiterkrise sind nicht genügend Chips verfügbar, das hat bei allen Autoherstellern zu Absatzrückgängen geführt.





Halbleitermangel ein Thema, das eher den Golf als den Tesla betrifft. Denn der US-Hersteller Tesla hat – anders als viele andere Autobauer – vorgesorgt und seine Lieferanten in Fernost schon Anfang des Jahres im Voraus bezahlt, berichtet der "Spiegel". Schließlich ist auch derein Thema, das eher denals denbetrifft. Denn der US-Hersteller Tesla hat – anders als viele andere Autobauer – vorgesorgt und seine Lieferanten in Fernost schon Anfang des Jahresbezahlt, berichtet der "Spiegel".

