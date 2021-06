Sinkendeund die Fortschritte in der Impfkampagne lassen die Hoffnung auf einen halbwegsaufkommen. Also diesmal mit einem richtigen– und den verbringt man dieses Jahr vermutlich am entspanntesten an Bord eines. Doch wo das passende Fahrzeug hernehmen? Vielesind bereits ausgebucht, und ein eigenes Wohnmobil kostet recht viel Geld, zumindest von eineman aufwärts. Für das legendäre Reisemobil ruft VW mindestensauf.