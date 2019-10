VW Touareg R (2020): Motor, Preis, Marktstart

etzt ist klar:Das hat Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann dem Magazin " Autocar " im Zuge der Premiere des neuen Golf 8 bestätigt. Das wäre der erste "richtige" Touareg R, denn der R50 der ersten Generation zählt eigentlich nicht: Unter seiner Haube steckt ein Fünfliter-V10-Diesel, traditionell werden die Sportmodelle aus Wolfsburg aber immer von Benzinmotoren angetrieben. Doch mit dieser Tradition könnte VW jetzt brechen. Stackmann spricht von einer "elektrischen Zukunft der R-Modelle". Der Touareg R könnte also als Plug-in-Hybrid kommen. Verschiedene Medien spekulieren, dass VW dazu eine Antriebskombination nutzt, die den Touareg bereits in China bewegt. Dabei handelt es sich um einen Vierliter-Turbobenziner plus Elektromotor mit einer Gesamtleistung um die 400 PS . Diese Variante dürfte jedoch eigentlich nicht infrage kommen.

Das Problem: Mit dem 422 PS starken V8-TDI haben die Wolfsburger bereits ein überaus potentes Topmodell im Programm – der Respektabstand zum Touareg R müsste leistungstechnisch recht üppig ausfallen. Keinesfalls darf das Topmodell aber schwächer auf der Brust sein. Wahrscheinlicher ist es, dass VW den Plug-in-Hybrid aus dem Porsche Cayenne E-Hybrid in den Touareg überführt. Der Dreiliter-V6 leistet zusammen mit dem Elektromotor im Porsche 462 PS. Ganz so dicke dürfte es bei VWs SUV nicht kommen,sollten aber schon drin sein. Vielleicht hält VW beim ersten Touareg R aber doch am Verbrenner fest und entscheidet sich für den bekannten Vierliter-V8-Biturbo, der in allen Topmodellen des Konzerns mit Leistungen zwischen 550 und 650 PS zum Einsatz kommt – etwa in Lamborghini Urus , Porsche Cayenne Turbo und Audi RS 6 . Für den Touareg R dürfte VW das Aggregat allerdings auf höchstensdrosseln. Bleibt noch die Preis-Frage. Wie teuer der Touareg R wird, hängt stark davon ab, welcher Motor es wird.Zum Vergleich: Den regulären Touareg gibt es ab 60.130 Euro ( Ersparnis bei carwow.de mindestens 8610 Euro ).