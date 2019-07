ZF forscht gegen Reisekrankheit: Autonomes Fahren, Lesen

Vor allem auf dem Weg in den Urlaub kann die Reisekrankheit die Stimmung verderben. ZF und die Uni Saarland arbeiten an einer Lösung.

Zulieferer ZF und die Universität des Saarlandes arbeiten an einem System, dass erkennt, wenn Mitfahrern schlecht wird, weil sie an der Reisekrankheit leiden. Diese Krankheit kommt durch den sogenannten "Sensor-Konflikt" zustande. Dieser Zustand ergibt sich, wenn die Sinnesorgane unterschiedliche Empfindungen an das Gehirn melden. Spürt das Innenohr, das beim Menschen für den Gleichgewichtssinn zuständig ist, eine Bewegung, die die Augen nicht bestätigen können, reagiert der Körper mit Schwindel und Übelkeit. Diese Diskrepanz zwischen den verschiedenen Sinnen ist besonders ausgeprägt, wenn man als Beifahrer in ein Buch oder auf das Handy schaut. Die Symptome ähneln dabei denen einer Vergiftung.

Zehntausende Testkilometer



Verschiedene Kameras filmen den Passagier auf der Rücksitzbank. tausend Testkilometer mit unterschiedlichen Probanden. Dabei kamen nach Angaben von ZF über fünfzigtausend Gigabyte an Daten zusammen. Die Daten liegen nun als Wärmebild, Video und Fahrdynamikdaten vor. Für die Aufzeichnung nutzten die Forscher unterschiedliche Methoden. Von der Kopfhaube, über eine Messuhr am Handgelenk, bis zum Kamerasystem – jede Messmethode greift andere Vitaldaten ab. Ziel ist es aber, die Erkennung von Reisekrankheiten zu ermöglichen, ohne dem Insassen zusätzliche Umstände zu bereiten. Aktuelle und zukünftige Motoren: Übersicht zur Galerie Um genügend Daten zu sammeln fuhren Uni und ZF vielemit unterschiedlichen Probanden. Dabei kamen nach Angaben von ZF überzusammen. Die Daten liegen nun alsundvor. Für die Aufzeichnung nutzten die Forscher unterschiedliche Methoden. Von der Kopfhaube, über eine Messuhr am Handgelenk, bis zum Kamerasystem – jede Messmethode greift andereab. Ziel ist es aber, die Erkennung von Reisekrankheiten zu ermöglichen, ohne dem Insassen zusätzliche Umstände zu bereiten.

Wichtig für autonomes Fahren