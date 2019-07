Hyundai CVVD Motor (2019): Weltpremiere, Technik, Sonata

Durch einen Aktuator werden unterschiedliche Nockendrehzahlen erreicht. Das steuert die Dauer.



Bisherige Ventilsteuerungen konnten zwar die Effizienz und die Leistung von Motoren steigern, waren aber nicht in der Lage, spontan auf verschiedene Fahrzustände zu reagieren. Mitsoll das jetzt funktionieren. Prinzipiell arbeitet das System mit: derÖffnungsdauer, einerund einer. Ist der Hyundai-Motor bei konstanter Geschwindigkeit unterwegs und muss wenig Leistung abrufen, bleibt das Einlassventil laut Hyundai von der Mitte bis zum Ende des Kompressionshubs offen. Das sollim Zylinder. Im Volllastbereich und bei ambitionierter Fahrt ist es dagegen von Beginn des Kompressionshubs an geschlossen. Das soll die zur Verfügung stehende Luftmenge erhöhen und so die Verbrennung begünstigen. Mehr Drehmoment soll die Folge sein.