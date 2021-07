D

as Fahren mit einer 125er ist ein Riesenthema in Deutschland. Denn seit Januar 2020 gibt es denund Autofahrer dürfen – stark vereinfacht ausgedrückt – mit einer bezahlbarenin den Motorrad-Sattel. Aber wie fährt ein modernes? Macht das? Wiefühlt sich so ein Klein-Bike an? Wie ist es? Mein bisher kleinstes Motorrad hatte 750 Kubikzentimeter Hubraum und knapp 90 PS. Ist da eine 125er ein Rückschritt oder eine Alternative? Und schließlich geht es noch umund die Wirklichkeit. Denn das Test-Motorrad, einein trendiger Scrambler-Optik, kommt aus China. Auf geht's!