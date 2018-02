Ferrari 488 Pista (2018): Neue Infos

Leak! Jetzt ist nicht nur klar, wie die Hardcore-Version des 488 GTB aussehen wird, sondern auch ihr Name. Der Neue heißt Ferrari 488 Pista – italienisch für Rennstrecke. Den Namen und drei Bilder von Front, Heck und Innenraum hat die japanische Internetseite Autocar Japan veröffentlicht, inzwischen sind allerdings alle Infos wieder von der Seite verschwunden.

Trotz 20 Prozent mehr Abtrieb kommt der 488 Pista ohne feststehenden Heckflügel aus.

Auf einer privaten Präsentation wurden Kunden und Händlern erste Fakten mitgeteilt: So soll der Motor aus dem Rennwagen 488 Challenge abgeleitet sein und 721 PS haben. Im Vergleich zum 3,9-Liter-V8 aus dem 488 GTB soll der Antrieb rund zehn Prozent leichter sein. Gleichzeitig wurde die Aerodynamik des 488 Pista grundlegend überarbeitet und soll rund 20 Prozent mehr Abtrieb bieten. Trotzdem kommt der neue Supersportwagen ohne feststehenden Heckflügel aus. Die Front des Hardcore-488 erinnert mit den großen Kühlluftöffnungen in der Haube an den 458 Speciale. Auch die Streifen kennen wir bereits von anderen Ferrari-Sondermodellen. Unterm Strich bleibt die Erfolgsformel gleich: Gewicht runter, Leistung rauf. Der 488 Pista spart 90 Kilo ein, dafür sollen auch die neuen Carbonfelgen mitverantwortlich sein. Der Basispreis von gut 210.000 Euro für den 488 GTB soll auf rund 243.000 Euro ansteigen. Präsentiert wird der 488 Pista auf dem Autosalon Genf (8. bis 18. März 2018) . Der Marktstart dürfte im Sommer 2018 sein. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auf das nicht limitierte Coupé auch noch eine exklusive Spider-Version folgen. Die könnte analog zu 430 Scuderia Spider 16M und 458 Speciale Aperta streng limitiert sein.