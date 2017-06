Fiat Punto (2018): Vorschau und Erlkönig — 06.06.2017 Polo-Gegner aus Italien Fiat gibt Vollgas: Nachdem Tipo und 124 Spider präsentiert sind, arbeiten die Italiener jetzt an der vierten Generation ihres Polo-Gegners Punto.

ie dritte Fiat-Punto-Generation ist ein Dauerläufer: Seit 2005 ist der Italiener auf unseren Straßen unterwegs und war kurz nach dem Start sogar Europas meistverkaufter Kleinwagen. Neben dem Panda und den 500er-Varianten spielt der Punto hierzulande heute aber nur noch eine kleine Nebenrolle. Das soll sich 2018 wieder ändern, denn dann geht Generation vier an den Start. Die wird nicht mehr auf der gemeinsam mit Opel GM entwickelten Plattform stehen, sondern voraussichtlich auf der des Fiat 500X . Ein noch schwer getarnter Erlkönig ist derzeit schon in den USA unterwegs.Optisch wird sich der künftig nur als Viertürer erhältliche Punto (intern X6H genannt) dem kompakten Tipo annähern, Kühlergrill und Scheinwerfer zeigen das Fiat-Familiengesicht jenseits von 500er-Kindchenschema. Unverhüllt sehen werden wir den kommenden Punto erstmals Ende 2017, eingeführt wird der Neue zunächst Anfang 2018 in Brasilien, wo er größtenteils entwickelt wurde und auch vom Band laufen wird. Nach Europa kommt der Punto 4 Ende 2018. Die Preise werden weiter bei weniger als 10.000 Euro starten.