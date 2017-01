Opel Insignia Grand Sport (2017): Vorstellung und Fahrbericht — 11.01.2017 Opel strebt nach oben Der neue Insignia wächst kräftig in die Länge. Außerdem wird der große Opel auf Luxus getrimmt – inklusive neuem Motor und Allrad. Alle Infos!

➤ Connectivity: OnStar mit aktuellen Apps und großen Bildschirmen

Vorstellung: Opel Insignia II ist leichter, aber größer

Der Kombi wird wieder Sports Tourer genannt. Sein Kofferraum fasst künftig 600 Liter.

Interieur: Bessere Sitzposition und Massagesitze



Das Display des Infotainments ist rahmenlos eingefasst, der Fahrer sitzt drei Zentimeter niedriger.

Fahren: Der 165-PS-Benziner vereint Kraft und Laufruhe



Die Opel-typischen Falze in der Seitenlinie laufen auf das Heck mit LED-Rückleuchten zu.

Ausstattung: Insignia mit intelligenten Fahrmodi



Motoren und Preise: Neu entwickelter Bi-Turbo-Diesel



Abgespeckt: Das Gewicht haben die Opel-Entwickler um 175 Kilogramm gesenkt.

Connectivity: OnStar mit aktuellen Apps



Seit 2008 ist der Insignia auf dem Markt, 2013 gab es ein umfangreiches Facelift.

Autoren: Stefan Voswinkel, Christopher Clausen

Insignia Nummer zwei steht auf einer ganz neuen Plattform. Und die soll in der Spitze das Gewicht um bis zu 175 Kilogramm senken, der Insignia wäre in diesem Bereich endlich wieder konkurrenzfähig. Das ist ziemlich erstaunlich, weil der Opel gleichzeitig gewachsen ist. Die Außenlänge haben die Entwickler um 5,5 Zentimeter auf 4,90 Meter verlängert, den Radstand um 9,2 Zentimeter auf 2,83 Meter gestreckt. Auch die Spur ist um 1,1 Zentimeter gewachsen. Gleichzeitig fällt der neue Insignia fast drei Zentimeter flacher aus als bisher. Die Dachlinie erscheint coupéhaft – das passt zum neuen Opel-Gesicht mit tieferem Grill, das erstmals die Formensprache der Studie Monza aufnimmt und dem Insignia eine Menge Charakter ins Blech bügelt.Opel verleiht der Fließhecklimousine den Namenszusatz Grand Sport, ihr Kofferraumvolumen beträgt 490 bis 1450 Liter. Weiterhin setzt man darauf Oberklasse-Technologien in die Mittelklasse zu bringen: Der Allradler Insignia Grand Sport 4x4 kommt mit Torque Vectoring. An der Hinterachse werden die Räder gezielt beschleunigt, um das Auto in der Spur zu halten. Der Kombi wird wieder Sports Tourer genannt (auch ein Country Tourer ist wieder denkbar) und könnte mit seinem schrägen Heck fast als Shooting Brake durchgehen. Hier verspricht Opel, dass der Laderaum kräftig wächst – und die unpraktisch dicke Ladekante des aktuellen Modells Geschichte sein soll. Aber: Er kommt erst kurz nach seiner Premiere im März 2017 auf den Markt.Die erste Generation des Insignia hatte mit einer Menge Probleme zu kämpfen. Das Pummelchen ist schlicht zu schwer, die Raumausnutzung ist bescheiden und die Bedienung ließ zu wünschen übrig. Und das sagt nicht nur AUTO BILD, selbst bei Opel geben sie das unumwunden zu. Aber jetzt soll Schluss mit den alten Schwächen sein: Schon beim Einsteigen fällt auf, dass Opel die kutschbockartige Sitzposition spürbar verbessert hat. Der Fahrer sitzt künftig drei Zentimeter tiefer, wie gehabt auf richtig guten, optional AGR-zertifizierten Sitzen, die massieren sowie beheizt oder belüftet werden können. Das Platzangebot hingegen ist nicht so viel größer geworden, wie wir angesichts der Außendimensionen des Insignia erwartet hätten, dafür stimmt aber der Komfort auch im Fond, wo sich ebenfalls die äußeren Sitze beheizen lassen. Auf der Langstrecke wird der Insignia mithalten können. Weiche Kunststoffe und pingelige Verarbeitung sollen an die Premiumkollegen herankommen, das Cockpit ist dem Fahrer zugewandt und erinnert mit seinem großen Display an den Astra Unter der Motorhaube des noch getarnten Prototyp-Testwagens arbeitet der neu entwickelte 1,5-Liter-Turbobenziner mit 165 PS, er ist an ein ebenfalls komplett neues Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt. Und die erste Fahrt zeigt schnell: Bei Opel haben sie einen guten Job gemacht! Der Motor hat bereits bei niedrigen Drehzahlen ordentlich Wumms, bleibt aber auch beim Ausdrehen angenehm laufruhig. Der Rückstand zu den TSI-Motoren des VW-Konzerns? Plötzlich kaum noch zu spüren. Und auch das Getriebe gefällt, kurze Schaltwege und die präzise Führung machen die knorpeligen alten Opel-Getriebe schnell vergessen. Natürlich haben die Rüsselsheimer auch am Fahrwerk kräftig geschraubt. Der Insignia surft auf der straffen Welle, bleibt trotzdem ausreichend komfortabel. Ein gelungener Kompromiss. Das gegen Aufpreis erhältliche, verstellbare Fahrwerk braucht man nicht – doch bietet es spannende Neuigkeiten (siehe Ausstattung ). Zumal der Insignia dank des gesenkten Leergewichts fast zum Kurvenräuber wird – und sich hier anders als der Vorgänger wohlzufühlen scheint. Auch ein Verdienst der präziseren Lenkung und des strafferen Pedalgefühls der Bremse. In Verbindung mit dem neuen Allradantrieb (mit zwei Lamellenkupplungen statt eines Differenzials) steuert die Elektronik beim Torque Vectoring das Drehmoment auf den einzelnen Rädern ja nach Bedarf blitzschnell.Opel führt beim Insignia fort, was schon beim neuen Astra begonnen wurde: die Demokratisierung von Luxus. So wird etwa ähnlich wie bei Mercedes und Audi ein Matrix-LED-Licht lieferbar sein, das eine deutlich bessere Fahrbahnausleuchtung ermöglichen soll – ohne den Gegenverkehr zu blenden. 32 statt 16 LED-Elementen wie beim Astra steuern den Lichtaustritt, Kurvenlicht und ein extra weiter Fernlichtstrahl inklusive. Ebenfalls neu: ein Head-up-Display, eine 360-Grad-Kamera, ein adaptiver Tempomat, Spurhalteassistent und ein Warner vor Querverkehr beim Ausparken. Allradantrieb und ein adaptives Fahrwerk wird es auch in Zukunft gegen Aufpreis geben, schlüsselloses Starten hingegen ist Serie. Das Flexride-Fahrwerk mit den drei Modi "Standard", "Tour" (komfortabel, verbrauchsoptimiert für Langstrecken) und "Sport" wurde erneuert. Der Fahrer kann in diesem Modus die Charakteristik von Lenkung, Gas und Stoßdämpfern einstellen – zudem merkt sich die Software den Fahrstil und optimiert die Systeme für passende Traktion und Straßenlage. So merkt der Insignia beispielsweise selbst, wenn der Fahrer sportlicher unterwegs sein will und schaltet Fahrwerk und Antrieb automatisch in den entsprechenden Modus.Der neue Insignia soll sparsamer sein als sein Vorgänger. Neben weniger Gewicht sollen auch die Drei- und Vierzylindermotoren, allesamt mit Turboaufladung, dabei helfen. Vor allem der komplett neu entwickelte Bi-Turbo-Diesel mit rund 160 PS soll einen riesigen Schritt machen. Mehr Drehmoment als die Konkurrenz, aber weniger Verbrauch stehen im Lastenheft.Opel wird keine Doppelkupplungsgetriebe anbieten und setzt auf die klassische Wandlerautomatik mit acht Fahrstufen. Und die gute Nachricht für alle Leistungshungrigen: Die heiße OPC-Version bekommt eine Neuauflage. Insider rechnen mit einem aufgeladenen Sechszylinder mit einer Leistung von knapp 400 PS. Der Einstiegspreis für den Basis-Insignia liegt bei rund 25.500 Euro.Anders als bei anderen Herstellern kostet das Thema Connected Car bei Opel nicht mehrere Tausend Euro Aufpreis: OnStar heißt das System, das künftig vom Kleinwagen Karl bis zum neuen Insignia für Vernetzung sorgt. Es ähnelt dem im neuen Astra, wird allerdings um aktuelle Apps und besonders hochauflösende, große Bildschirme ergänzt. Das Ganze wird schon für wenige Hundert Euro Aufpreis erhältlich sein. Apple CarPlay, Android Auto und der Online-Assistent Onstar sind dann ebenso möglich wie kabelloses Laden per Induktion und ein LTE-basierter Hotspot.Seit 2008 ist der Opel Insignia auf dem Markt; Modelle mit knapp 100.000 Kilometern kosten inzwischen ab rund 11.000 Euro. Am beliebstesten sind Dieselmodelle, drei Viertel der Kunden entschieden sich für diese Variante. Bei der Hauptuntersuchung erzielt der Insignia gute Ergebnisse, teils gibt es Störungen an der elektronischen Parkbremse. Die Zweiliter-Diesel fielen durch mehrere Rückrufe auf. 2013 gab es für den Insignia übrigens ein Facelift – die Opelaner entrümpelten das Cockpit gründlich und strafften die Optik. Entsprechende Exemplare kosten ab rund 14.000 Euro.