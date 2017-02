Sommerreifentest 2017: 225/50 R 17

N

# Getesteter Reifen Bremswege* 1. Continental

PremiumContact 6 94 Y Bremsweg nass: 35,0

Bremsweg trocken: 34,9

Gesamtstrecke: 69,9 2. Hankook

Ventus Prime3 98 W Bremsweg nass: 35,7

Bremsweg trocken: 34,3

Gesamtstrecke: 70,0 3. Falken

Azenis FK510 98 Y Bremsweg nass: 34,8

Bremsweg trocken: 35,5

Gesamtstrecke: 70,3 4. Pirelli

Cinturato P7 Blue 98 W Bremsweg nass: 36,6

Bremsweg trocken: 34,1

Gesamtstrecke: 70,7 5. Bridgestone

Turanza T001 Evo 98 W Bremsweg nass: 34,6

Bremsweg trocken: 36,2

Gesamtstrecke: 70,8 6. Uniroyal

RainSport 3 94 Y Bremsweg nass: 34,7

Bremsweg trocken: 36,4

Gesamtstrecke: 71,1 7. Dunlop

Sport Maxx RT 2 98 Y Bremsweg nass: 38,3

Bremsweg trocken: 34,4

Gesamtstrecke: 72,7 8. Goodyear

Eagle F1 Asymmetric 3 94 Y Bremsweg nass: 37,5

Bremsweg trocken: 35,2

Gesamtstrecke: 72,7 9. Fulda

SportControl 2 98 Y Bremsweg nass: 37,9

Bremsweg trocken: 35,1

Gesamtstrecke: 73,0 10. Michelin

Primacy 3 94 W Bremsweg nass: 38,6

Bremsweg trocken: 34,6

Gesamtstrecke: 73,2 11. Sava

Intensa UHP2 98 Y Bremsweg nass: 38,3

Bremsweg trocken: 35,3

Gesamtstrecke: 73,6 12. Vredestein

Ultrac Satin 98 Y Bremsweg nass: 37,5

Bremsweg trocken: 36,2

Gesamtstrecke: 73,7 13. Kumho

Ecsta HS51 98 W Bremsweg nass: 38,0

Bremsweg trocken: 36,9

Gesamtstrecke: 74,9 14. Toyo

Proxes Sport 98 Y Bremsweg nass: 38,3

Bremsweg trocken: 36,7

Gesamtstrecke: 75,0 15. Yokohama

Advan Fleva V701 98 W Bremsweg nass: 40,2

Bremsweg trocken: 34,9

Gesamtstrecke: 75,1 16. Leao

Nova Force 98 W Bremsweg nass: 38,9

Bremsweg trocken: 36,4

Gesamtstrecke: 75,3 17. Avon

ZV7 98 W Bremsweg nass: 39,7

Bremsweg trocken: 35,8

Gesamtstrecke: 75,5 18. Maxxis

Premitra HP5 98 W Bremsweg nass: 40,5

Bremsweg trocken: 35,4

Gesamtstrecke: 75,9 19. Cooper

Zeon CS8 98 W Bremsweg nass: 39,2

Bremsweg trocken: 37,0

Gesamtstrecke: 76,2 20. Nokian

zLine 98 Y Bremsweg nass: 40,2

Bremsweg trocken: 36,1

Gesamtstrecke: 76,3 *Bremsweg nass aus Tempo 80, Bremsweg trocken aus Tempo 100 (in Metern).

Seit einigen Jahren unterzieht AUTO BILD die Reifen auch einer Wirtschaftlichkeitsprüfung, in der Rollwiderstand (Kraftstoffverbrauch), zu erwartende Laufleistung und Anschaffungspreis ins Verhältnis gesetzt werden. Oft stellt sich dabei heraus, dass es sich lohnen kann, beim Kauf etwas mehr zu investieren. Während die Wirtschaftlichkeitsprüfung noch nicht abgeschlossen ist, zeigen wir hier schon vorab die Ergebnisse aus den Bremstests, und welche 20 Reifen es ins Finale geschafft haben (Tabelle unten). Die Bremswege aller 52 getesteten Reifen erfahren Sie in der Bildergalerie oder in der Info-Grafik (Bild oben), die Sie sich als PDF herunterladen können.