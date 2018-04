Suzuki Swift Sport (2018): Test, Preis, Motor

Die Sitze geben ordentlichen Seitenhalt, das Lenkrad ist griffig. Den Swift würde man am liebsten gleich vom Messestand fahren.

Dass der Swift Sport kein langsamer Kleinwagen ist, suggeriert er dem Fahrer schon beim Einstieg. Denn Platz nehmen darf dieser auf Sportsitzen mit Stoffbezug. Die relativ hohen Seitenwangen geben schon im Stand ein Gefühl von Sicherheit gegenüber der drohenden Querbeschleunigung. Der Schriftzug "Sport" ist in die Rückenlehne eingestickt. Ansonsten unterstreicht ein mit Leder bezogenes Sportlenkrad den agilen Auftritt des Japaners. Die Verkleidungen im Innenraum bestehen aus Hartplastik. Soft-Touch ist ein Fremdwort im Swift, aber das verzeihen wir dem Kleinen gerade noch einmal, denn ansonsten ist die Verarbeitung gut. Rote Dekore bringen zudem zusätzliches sportliches Ambiente in den Suzuki. Ebenso finden sich an allen Textilien rote Ziernähte. Der Tacho ist zweigeteilt und zeigt die Werte klassisch über Rundinstrumente an. Passend zu den Dekoren ist auch der Drehzahlmesser rot hinterlegt. Das Infotainment wurde grafisch nicht überarbeitet und bietet die von Suzuki gewohnte Benutzeroberfläche. Das Bluetooth-Infotainment-System des Swift Sport verfügt über Apple CarPlay und Android Auto.