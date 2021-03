Mit dem Elektro-SUV Q4 e-tron setzt nun auch Audi sein erstes Modell auf die MEB-Plattform . Imsoll der neue Audi Q4 e-tron an den Start gehen. Viel teurer als ein Q3 (Preis ab 34.900 Euro) soll es nicht werden – damit dürfte die Preislistestarten.

Mit 4,60 Metern Außenlänge sortiert sich der Q4 am oberen Ende derein, auch wenn sein Auftritt mindestens nach Mittelklasse schreit. Damit übernimmt der Ingolstädter beinahe dieseines Konzernbruders, der bislang als größtes Modell auf der neuen Elektro-Plattform galt.

Neben dem klassischen Vollheck bietet Audi das Kompakt-SUV auch als Sportback-Coupéversion an. Bei denliegt der Unterschied zwischen Sportback und Q4 e-tron lediglich im Millimeterbereich (minus ein Zentimeter Länge, plus ein Zentimeter Höhe). Die Coupéversion bietet dafür aber weniger Kofferraum. Dank der kleinen Elektromotoren an den Achsen und der flach im Wagenboden verbauten Akkus soll trotzdem ausreichendübrig bleiben.