Bei eBay steht gerade ein Motorrad zum Verkauf, das beides miteinander verbindet. Die BMW R 100 R Custom genannte Maschine ist 1992 zum ersten Mal zugelassen worden, erinnert in ihrer modernisierten Optik aber stark an die bereits genannte BMW R nineT.

Die Maschine steht in Trzin in Slowenien. Das liegt nördlich der Landeshauptstadt Ljubljana. Auf dem Preisschild stehen 8500 Euro.

Es handelt sich um eine BMW R 100 R , die offenbar im Januar 1992 zum ersten Mal zugelassen wurde. Der klassische Zweizylinder-Boxer besticht hier nicht nur mit 60 PS , sondern vor allem mit seiner ikonischen Form. Die kann man dank des clever gemachten Umbaus in aller ihrer Schönheit bewundern. Der Antrieb erfolgt BMW-typisch über eine Kardanwelle , fünf Gänge stehen zum Schalten zur Verfügung.

Wer die BMW R 100 R erkennen will, muss aus dieser Perspektive schon ganz genau hinsehen.

Die elektrischen Baugruppen an Bord sind alle neu. Die Custom-BMW bekam unter anderem Highsider- LED -Scheinwerfer, Spiegel mit Blinker und Standlicht, Highsider LED-Streifen- Rücklicht und eine Motogadget-Keyless-Zündung spendiert.

Klar, ist eine BMW! Der Antrieb erfolgt via Kardanwelle aufs Hinterrad. Die Rad-Reifen-Kombi passt.

Wer sich für die inserierte BMW begeistern kann, sollte sich nicht sofort von der Tatsache abschrecken lassen, dass sie sich in Slowenien befindet. Der Verkäufer zeigt sich offen für Fragen, bietet die Möglichkeit, das Fahrzeug zu besichtigen oder es zu versenden. Dazu steht in der Beschreibung, dass die BMW mit deutschen Zulassungsdokumenten geliefert wird.

Eine genaue Überprüfung sollte trotzdem stattfinden. Denn es wird in der Beschreibung nichts zur Vorgeschichte, Pflegehistorie oder ähnlichem ausgeführt. Angesichts der Bilder und der durchgeführten Arbeiten an Motor und Getriebe sollte der technische Zustand passen. Doch auch dazu gibt es in der Beschreibung keine Infos. Wer schlau ist, schaut genau hin.