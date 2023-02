Fallen jetzt endlich die Preise für Elektroautos? Sieht so aus. " Tesla eröffnet den Preiskampf", sagt Autoexperte Professor Ferdinand Dudenhöffer vom CAR Center Automotive Research.

So war das Model Y im Januar 2013 satte 16.100 Euro günstiger als noch im Dezember 2022. Auch beim Model 3 können Kunden jetzt 12.678 Euro sparen. Das sind jeweils rund 15 Prozent Nachlass! Zuvor gab es lediglich 9,1 (Model 3) bzw. 8,5 Prozent (Model) Rabatt – jeweils inklusive der Umweltprämie von Staat und Herstellern.

Das CAR Center Automotive Research aus Duisburg hat für die Untersuchung gängige Konfigurationen der beiden meistverkauften Tesla-Modelle miteinander verglichen. Grund für die Entwicklung: "Das Angebot an Tesla ist größer als die Nachfrage", sagt Prof. Dudenhöffer. "Auch deshalb hat Tesla im Januar seine Listenpreise in Deutschland kräftig gesenkt."

Die gleichzeitige Reduzierung des staatlichen Umweltbonus Anfang 2023 hat zumindest bei Tesla somit keinen negativen Effekt, im Gegenteil: Ab sofort erhalten nur noch Elektroautos mit einem Netto-Listenpreis bis 40.000 Euro (47.600 Euro brutto) die Maximal-Prämie in Höhe von 4500 Euro. Sowohl Model(ab 44.890 Euro) als auch Model 3 (ab 43.990 Euro) liegen jetzt unterhalb dieser Grenze und sind innerhalb weniger Wochen lieferbar. (E-Autos für unter 40.000 Euro nach Prämienabzug)

Ziehen die übrigen E-Auto-Anbieter nach? Im Januar 2023 wurden die meisten Voll-Elektroautos unterm Strich zunächst teurer. "Das liegt in erster Linie an der Absenkung der staatlichen Förderung von maximal 6000 auf 4500 Euro", sagt Dudenhöffer. Dennoch gibt es heute auf die 15 meistverkauften E-Autos im Durchschnitt 21,4 Prozent Rabatt und somit 0,3 Prozent mehr als noch am Jahresende – dank Tesla.