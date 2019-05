Ford Focus ST (2019): Test, Preis, Kombi, technische Daten, PS

Auch von der neuen Generation des Ford Focus wird es eine sportliche ST-Version geben. Imkommt der neue Focus ST als Schrägheck und als Kombi (Focus ST Turnier) auf den Markt. Neben dem ST-Emblem auf Kühlergrill und Heck hebt sich die sportliche Version auch durch optische Änderungen vom regulären Focus ab. Am auffälligsten ist der eigenwillig gestaltete Diffusor am Heck, der von den beiden Auspuffrohren eingerahmt wird. Der Heckspoiler an der Dachkante fällt größer aus, ebenso die Lufteinlässe in der Frontschürze. Fahrwerk, Antrieb und Bremsen wurden überarbeitet, die Technik dazu stammt teilweise vom Fiesta WRC, dem aktuellen Mustang und dem Sportwagen GT.