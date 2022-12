Der NDR berichtete kürzlich über eine Manipulation von Ampelschaltungen in Hannover: Per Funkbefehl simulierten die Hacker der Ampel , ihr Auto wäre ein Linienbus. Die gehackten Ampeln sprangen auf Grün. Das System in Hannover ist aber schon 40 Jahre alt. Auch in Sachen Hacker-Schutz im Straßenverkehr gibt es also noch einige Baustellen.