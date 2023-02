Eine von drei Säulen des zukünftigen Zweiradgeschäfts von Honda sollen elektrische Mopeds werden, also kleine E-Roller und nahe Verwandte bis 50 km/h Höchstgeschwindigkeit. Bis 2024 sollen fünf ebenso kompakte wie günstige Modelle in Asien und verschiedenen europäischen Ländern an den Start gehen. Drei Konzepte gab es jüngst in Shanghai zu sehen: Cub e, Dax e und Zoomer e.