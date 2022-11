Bei Kilometerstand 400.000 gönnte die Redaktion dem Daimler neue Stoßdämpfer und eine Aufbereitung , bei 300.000 waren schon einmal die Steuerkette inklusive Nockenwellenversteller und der Anlasser fällig. Bei 200.000 Kilometern war es ebenfalls der Kat. Bis ins hohe Alter meisterte der Benz jede Aufgabe klaglos. Das Fehlen elektronischer Helfer an Bord schloss Fehler aus und hatte einen Anteil an der überschaubaren Zahl an Werkstattaufenthalten