Wie immer testet AUTO BILD in zwei Durchgängen: Im ersten Durchgang werden die Bremswege der Reifen auf trockener und nasser Straße gemessen. Nur die 20 besten Reifen im Bremstest kommen in die nächste Runde. Hier werden in mehr als zehn Einzeldisziplinen weitere Eigenschaften der Sommerreifen überprüft – wie etwa die Aquaplaning-Sicherheit, das Handling auf nasser und trockener Fahrbahn oder die Geräuschentwicklung. Seit mehreren Jahren lässt AUTO BILD zudem den Rollwiderstand und Abrieb der Reifen auf dem Prüfstand ermitteln, um im Verhältnis zum Preis die Wirtschaftlichkeit der Reifen beurteilen zu können.

Video: AUTO BILD Sommerreifen Tutorial Startklar für den Sommer Zur Videoseite

Während der Kosten-Check und damit die zweite Testrunde noch nicht abgeschlossen ist, stellen wir Ihnen hier schon vorab die Ergebnisse aus dem Bremstest vor. Ganz schlecht: Die Bremswege von Billigmarken wie Star Performer, Milestone, Tyfoon und Mazzini. Auf trockener Strecke (Bremsen aus 100 km/h) benötigen diese Reifen rund fünf Meter mehr Bremsweg als die Besten im Bremstest. Auf nasser Strecke aus Tempo 80 sind es bei Milestone und Star Performer sogar rund zehn Meter mehr. Überraschend schlecht schneiden auch die Sommerreifen von Viking und Lauffen beim Bremsen ab, die bei den addierten Bremswegen abgeschlagen auf den Plätzen 44 (Lauffen) und 46 (Viking) landen. Von Marken, die zu großen Herstellern wie Continental (Viking) und Hankook (Lauffen) gehören, hätten wir mehr erwartet. Eine weitere Überraschung: Der Billigreifen der Marke Kenda schafft es beim Bremstest unter die ersten 20 und ist damit in der zweiten Testrunde. Die kürzesten Bremswege benötigten die Reifen von Goodyear (Eagle F1 Asymmetric 5), Michelin (Pilot Sport 4), Hankook (Ventus S1 evo³) und Pirelli (P Zero). Ob sich der Billigreifen von Kenda in den weiteren Testdisziplinen mit diesen Vieren messen kann, erfahren Sie in Kürze in der AUTO BILD (Heft 9/2019).