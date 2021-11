Ein Auto tiefer legen, das finden viele cool. Es gibt auch einen nützlichen Nebeneffekt: Der Luftwiderstand sinkt, und damit der Verbrauch . Mit Hilfe des neuen Gewindefahrwerks Variante 3 kann sich das Crossover-SUV des Elektroauto-Pioniers aus USA um bis zu 50 Millimeter näher auf den Asphalt ducken. Der Begriff Gewindefahrwerk bezeichnet beim Tuning ein Sportfahrwerk mit variabler Höheneinstellung. Die Bodenfreiheit lässt sich beim KW-Produkt nicht vom Cockpit aus variieren, sondern muss direkt an den Dämpfern fest eingestellt werden. Der Fahrer kann zwischen 25 und 50 Millimeter stufenlos wählen. Bereits die Grundeinstellung von 25 Millimetern führt zu erheblich mehr Fahrkomfort, so KW.

So sieht das KW-Gewindefahrwerk fürs Model Y aus.

KW setzt auf mechanische Dämpfung, weil Tesla bisher kein elektronisches Fahrwerk anbietet. "Wer adaptive Dämpfer haben will, müsste Sensorik und einen kompletten Kabelstrang verlegen", so KW-Sprecher Christian Schmidt. Nach seiner Auskunft würde Elektronik jedoch den Effekt nicht spürbar verbessern. Das neue Gewindefahrwerk Variante 3 ist für die beiden Allradmodelle Tesla Model Y Longe Range AWD und Model Y Performance AWD entwickelt. Ein entsprechendes Sportfahrwerk mit Höheneinstellung für die Varianten mit Heckantrieb ist in Vorbereitung.