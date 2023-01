Das ist manchem zu kurz gedacht. Denn wenn man das aktuelle Durchschnittsalter des deutschen Pkw-Bestandes von rund zehn Jahren zugrunde legt, ist davon auszugehen, dass Benziner und Diesel noch bis in die 2040er-Jahre in nennenswerter Zahl unterwegs sein werden. Außerdem lösen sie sich nach ihrem Einsatz in Deutschland nicht einfach in Luft auf. Sie werden in anderen Ländern weiterhin fahren. Es müssen also Lösungen her, wie Verbrenner klimaneutral laufen können. Möglichkeiten dazu gibt es: