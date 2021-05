Als Erstes überzeugt diedes Verkäufers. Im Kfz-Schein des T3 seien Höchstgeschwindigkeit eingetragen, erklärt er im Inserat. Und fügt hinzu: Schneller fahre der Bus auch nicht. Das istbeschrieben. Wer sich für einenmitwie diesen erwärmen will, der darf nicht von den Fahrleistungen eines modernenausgehen. Darüber hinaus wird der grüne Bulli trotz eines relativ kurzen Anzeigetextes bis ins Detail beschrieben. Von derim Mai 1982 ist genauso zu lesen wie vom nächstenim Juli 2022. Sogar dievon- undwerden angegeben. Dazu kommt dervon 8,5 Litern Diesel auf 100 Kilometer. Der ist angesichts desvermutlicheingeschätzt und vermittelt dem potenziellen Käufer einen ehrlichen Eindruck von den Eigenheiten des Busses. Und schließlich sind da noch die: Der Verkäufer führt einen Defekt in derund kleinereauf, letztere mit Verweis auf den TÜV-Bericht.

Positiv fällt am Inserat auf, dass der angebotene Bus offenbarist. Das gibt der Verkäufer so an, und das angeschraubtestützt den Eindruck. Aber auch diezeigen einen VW Bus, an dem offenbar nicht herumgebastelt wurde. Zwar spricht grundsätzlich nichts gegen die Individualisierung eines Kfz oder den in Eigenregie erfolgten Ausbau eines VW T3. Doch richtigsind nur originale Fahrzeuge. Ganz zu schweigen davon, dass dievom Interessenten immer besonders genau geprüft werden sollte. Zum originalen Zustand kommen interessantewie die beiden Radsätze inklusive. Allein ein Satz originaler Radkappen für den T3 kann bis zu mehrere Hundert Euro kosten.