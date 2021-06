Camping voll im Trend. Kein Wunder, das Freiheitsgefühl im coolen Wohnmobil auf der Autobahn in Richtung Bretagne ist eben deutlich größer als in der Economy-Class auf dem Flug nach Bali. Im Mittelpunkt des Interesses: Bullis der Generationen T3 bis T6.1, in allen denkbaren Versionen und Zuständen. Ein VW T4 stellt einen guten Kompromiss zwischen Coolness und modernen Annehmlichkeiten dar. Und so einer wird aktuell auf eBay zum Kauf angeboten. Ein ganz besonderer T4 sogar!

Der inserierte Dehler Maxivan GL auf Basis des VW T4 wurde am 14. März 1995 das erste Mal zugelassen. Der Verkäufer geht lobenswerterweise mit den Eigenheiten seines Wohnmobils ganz offen um: Er erwähnt zum Beispiel gleich zu Anfang des Beschreibungstextes, dass der 110 PS starke Fünfzylinder-Diesel ca. 420.000 Kilometer auf der Uhr hat. Das ist viel, bei der passenden Pflege aber nicht unbedingt ein Problem.

Zoom Der Maxivan überzeugt mit seinem ganz eigenen Look. Laut Inserat floss in dieses Exemplar viel Arbeit.



Fachwerkstatt generalüberholt worden, und es gebe die entsprechenden Unterlagen dazu. Obendrein hat der Dehler rundum neue Bremsen, eine neue Auspuffanlage und eine neue Frontscheibe. Rostansätze an der Karosserie wurden offenbar entfernt bzw. sogar durch neue Bleche ersetzt. Das zeigen einige der im Inserat veröffentlichten Fotos.

Ob die Pflege auf jedem Kilometer gestimmt hat, geht aus dem Text nicht hervor. Stattdessen schreibt der Verkäufer aber, der Motor sei bei 350.000 Kilometern in einer Fachwerkstatt generalüberholt worden, und es gebe die entsprechenden Unterlagen dazu. Obendrein hat der Dehler rundum neue Bremsen, eine neue Auspuffanlage und eine neue Frontscheibe. Rostansätze an der Karosserie wurden offenbar entfernt bzw. sogar durch neue Bleche ersetzt. Das zeigen einige der im Inserat veröffentlichten Fotos.

Zoom Dehler verstand von Design genauso viel wie von Qualität. Die Erfahrung stammte aus dem Yachtbau.



Dehler war ein besonderer Camper-Ausrüster mit besonderem Können

Dass der Maxivan eine passende Campingausstattung an Bord hat, versteht sich von selbst. Die Liste beginnt bei drehbaren Vordersitzen und endet bei einer Abdunklung für die Front- und Seitenscheiben. Dazu kommen laut Inserat ein Fernseher mit Receiver, SAT-Antenne und DVD, zusätzliche Batterien, Toiletten, Sitzgelegenheiten für draußen und nicht zuletzt ein Fahrradträger mit einer großen Carry-Box – um nur ein paar Highlights zu nennen. Drei Schlafmöglichkeiten sind an Bord vorhanden. Dem komfortablen Camping-Urlaub sollte also nichts im Weg stehen. Dehler war eine Werft, die von den Brüdern Heinz und Willi Dehler gegründet wurde. Ende der 70er Jahre begann Willi Dehler zusätzlich zum Jachtbau mit dem Ausbau von VW-Bussen zu Reisemobilen. Speziell seine T3- und T4-Umbauten galten damals als Luxusgegenstände, weil Dehler fein verarbeitete und außergewöhnlich clevere Lösungen für viel Platz auf wenig Grundfläche bot. Wurde so ein Reisemobil ordentlich behandelt, zeigt es seine Qualitäten bis ins Alter hinein. Einziges Manko: Die Wohnmobilsparte Dehler Mobilbau gibt es seit 1998 nicht mehr und damit auch keine spezifischen Teile mehr beim Hersteller.

Wer sich für den Dehler Maxivan GL begeistern kann, der kommt um einen genauen Check nicht herum. VW T4 sind grundsätzlich solide Gesellen, die auch hohe Laufleistungen gut wegstecken können. Doch dafür kommt es auf die richtige Pflege an. Die Generalüberholung des Motors und die Restaurierung der Karosserie sind eine tolle Basis. Noch besser ist der potenzielle Interessent aufgestellt, wenn es weitere Unterlagen zur Vorgeschichte des Fahrzeugs gibt, etwa ein Scheckheft. Wurde ein T4 im Winter in einer gut belüfteten Garage abgestellt und bei Streusalz auf den Straßen nicht bewegt, ist das Blech meist in einem tadellosen Zustand. War das nicht der Fall, hat der Rost vermutlich zugeschlagen. Meist sind Falze und Kanten, Fugen und Nähte betroffen. Beim angebotenen Auto scheint die braune Pest unter anderem an einem Radlauf genagt zu haben. Das ruft nach einem genauen Blick und einem ausführlichen Gespräch mit dem Inserenten. Dem steht offenbar nichts im Weg, der Verkäufer schlägt Interessenten einen Besichtigungstermin sogar selbst vor.

Zoom Der angebotene Dehler-Van macht innen einen ähnlich aufgeräumten Eindruck wie von außen.