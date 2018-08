Diese technische Zeichnung zeigt den Aufbau des neuen Ferrari-Motors. Lader und Turbine sind getrennt eingebaut. ©Europäisches Patentamt

In der Patentschrift beschreibt Ferrari die Qualität des Auspuffklangs als wichtigen Teil bei der Entwicklung eines Supersportwagens. Angesichts drohender Verbote von Klappenauspuffanlagen wird es für die Entwickler allerdings schwieriger, ihren Motoren den richtigen Klang zu geben. Auch dabei soll der abgasbetriebene Generator in Ferraris neuem Motor helfen: Eine Steuereinheit regelt die Drehzahl der Turbine. Damit verändert sich Ton und Intensität des erzeugten Auspuffklangs. Ferrari beschreibt zwei Möglichkeiten der Regelung. Die erste Variante könnte eine "Open-Loop"-Steuerung sein. Hierbei folgt die Regelung einem festgelegten Schema. Die zweite, präzisere Variante ist eine "Closed-Loop"-Steuerung. Dieser Steuerungs- und Regelungsvorgang ist abhängig vom jeweiligen Klangergebnis: Das Ergebnis soll durch ein Mikrofon im Innenraum des Autos gemessen werden. Die Ingenieure beschreiben, dass das Mikrofon der Freisprecheinrichtung dafür schon reichen könne. Je höher die Turbine dreht, um so höher ist auch der von ihr erzeugte Ton. Umgedreht erzeugt eine langsam rotierende Turbine ein eher dumpfes Geräusch. Zusammen mit der Auspuffgeometrie soll so ein sportwagentypisches Klangerlebnis erzeugt werden. Es soll feiner einstellbar sein als bei einem Klappenauspuff, der nur "An" oder "Aus" als Betriebszustand kennt.