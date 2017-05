Opel Crossland X (2017): Alle Infos

AUTO BILD machte die Sitzprobe im Crosslan X! Locker aus der Hüfte gleitet man in den Crossland X und findet auf den bequemen Sitzen reichlich Platz. Die Sitzposition im Opel ist astrein – kein Vergleich zum Peugeot 2008, der gerade Großgewachsene in eine eher unnatürliche Haltung zwingt. Die Crossland X-Cockpitstruktur mit dem großen Achtzoll-Display lehnt sich stark an den Astra an. Die Oberschale des Armaturenträgers ist mit einer Softtouch-Oberfläche bezogen. Das dank optionalem Panoramadach luftige Cockpit macht einen recht zurückhaltenden Eindruck – die modische Zweifarblackierung der Karosserie spiegelt sich im Inneren des neuen Opel nicht wider. Bei einem Lifestyle-SUV hätten wir mehr Mut zur Farbe erwartet. Die Praktikabilität ist dafür tadellos: Hinten profitieren die Insassen von der in Längsrichtung verschiebbaren Rückbank, die sich darüber hinaus in zwei unabghängigen Teilen (60:40) einstellen lässt. Bei 13 Rasteneinstellungen auf 15 Zentimetern dürfte jeder die passende Position finden. Der Kofferraum fasst 410 Liter – werden die Rücksitze umgeklappt, dann stehen bis zu 1255 Liter zur Verfügung.

Die Topversion geht so gut vorwärts, dass beim Anfahren auf Nässe die Vorderreifen um Grip jammern.



Die Antriebe kommen aus Frankreich, der 1,2-Liter-Benziner startet mit hörbarem Dreizylinderklang. Der Schalthebel steht seltsam hoch, immerhin stimmt damit die Bedien-Ergonomie. Die Topversion mit 130 PS geht so gut vorwärts (in 9,1 Sekunden auf Tempo 100), dass beim Anfahren auf Nässe die Vorderreifen mangels Allrad um Grip jammern. Eine Folge der eher sanften Federung: Der Crossland wankt in flotten Kurven deutlich, das ESP greift deshalb vorsorglich früh ein. Zwar stolpern die aufpreispflichtigen 17-Zoll-Räder gelegentlich harsch in Schlaglöcher, doch insgesamt passt das komfortable Wesen gut zum entspannten Charakter des Neuen. Endlich wieder ein SUV, das kein verkappter Sportler sein will. So lässt sich auch mit der lethargischen Lenkung gut leben.Statt der 5,1 Liter Werksverbrauch zeigt der Bordcomputer auf der Testfahrt 6,9 Liter an. Deutlich sparsamer bleiben die beiden 1,6-Liter-Diesel (99 und 120 PS, ab 19.300 Euro). Vor allem mit dem stärkeren CDTI (für mindestens 22.800 Euro) zieht mehr SUV in den Crossland ein. Er vibriert kaum, der sanfte Dieselbrumm legt sich wie ein dicker Teppich ins Auto. An Steigungen lässt man den Gang drin und gibt einfach nur Gas, wo der Benziner schon Schalten verlangt. Mit dem Selbstzünder liegt der Crossland gefühlt straffer als der Benziner, die satten 300 Nm Drehmoment machen ihn gelassener. Opel verspricht vier Liter Normverbrauch, der Bordcomputer zeigte 5,2 Liter an. Die Wandler-Automatik (1550 Euro Aufpreis, nur mit dem 110-PS-Benziner) zupft die sechs Gänge sanft und komfortabel ein. Eher dem Sparen verpflichtet, schaltet sie in Stufe D frühzeitig hoch, um die Drehzahl zu senken. So wird der Crossland etwas lethargisch, wenn der Gasfuß ihn aus seiner Müdigkeit wecken will. Doch auf Kickdown schaltet der Automat zweimal herunter und los geht's. Wer's schneller will, rückt den Hebel nach links in die manuelle Schaltgasse.