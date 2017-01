Opel Crossland X (2017): Vorschau, Marktstart, Preis — 16.01.2017 Crossland X zeigt seine Nase Unterhalb des Mokka X kommt 2017 der Opel Crossland X auf den Markt. Mit einem Teaserbild kündigt Opel die Enthüllung des SUVs am 18. Januar an.

Mehr Platz als im Mokka X



Der neue Crossland X soll trotz ähnlicher Größe zusätzlich zu Meriva und Mokka X angeboten werden.

Autoren: Stefan Voswinkel, Georg Kacher, Michael Gebhardt

Der Crossland X nutzt zwar die Plattform des Peugeot 2008, optisch erinnert allerdings nichts an den Genspender aus Frankreich. Das Design orientiert sich mit farbig abgesetztem Dach am Adam – die Abmessungen hingegen ähneln denen des Peugeot. So soll der Crossland X rund 4,20 Meter lang sein und trotzdem mehr Platz bieten als der knapp zehn Zentimeter längere Mokka X. Die Motoren kommen aus dem Opel-Regal: Drei-und Vierzylinder , die sich optional mit einer sechsstufigen Wandlerautomatik kombinieren lassen. Es ist möglich, dass ein Hybrid von Peugeot die Palette später ergänzen wird, Allradantrieb wird er aber nicht haben. Bei der Connectivity setzt Opel auf OnStar, serienmäßig wird der Crossland X immer online sein. Ein digitales Cockpit gibt es ebenfalls schon in der Basisausstattung. Premiere ist Anfang 2017 in Genf, der Startpreis dürfte bei rund 20.000 Euro liegen.