Das Fahrgestell stammt von GMC . Für passenden Vortrieb sorgt ein mächtiger, 360 PS starker V6 vom legendären US-Hersteller Detroit Diesel . Den Kraftschluss übernimmt eine praktisch unzerstörbare Allison-Fünfgang- Automatik . Die Spitzengeschwindigkeit des maximal 14 Tonnen schweren Fahrzeugs gibt der Verkäufer mit 140 km/h an. Der "Greyhound" könne aber auch sparsam, wenn er muss, betont der Anbieter.

Wer sich für den Bus erwärmen kann, der sollte ihn vor dem Kauf genau unter die Lupe nehmen. Die Voraussetzungen scheinen hier grundsätzlich die richtigen zu sein: Das Auto wirkt auf den ersten Blick toll gepflegt, und der Verkäufer lässt in seinem Angebotstext Offenheit durchblicken. Super! Doch dass die Außenhaut nicht rosten kann, sagt beispielsweise nichts über den Zustand des Rahmens untendrunter aus.

Bei der Begutachtung des Innenraums kommt am besten die Nase zum Einsatz. Das vielleicht Schlimmste an einem gebrauchten Wohnmobil ist eindringende Feuchtigkeit . Die kann für muffigen Geruch und im schlimmsten Fall für Schimmel sorgen. Auch eine Probefahrt gehört dazu, vor allem bei einem so großen Fahrzeug. Und ein Blick auf die Service-Historie muss sein: Wer hat wann, wo und wie aufwendig gewartet?