ie RS-Modelle sind die Speerspitze im Audi-Portfolio – und die Insignien der Sportlichkeit machen auch vor den SUVs nicht mehr halt. Also wird auch der neue Q3 wieder als RS-Modell vorfahren. Die AUTO BILD-Erlkönigjäger haben das sportliche Audi-SUV erneut auf Testfahrt fotografiert – diesmal am Polarkreis. Dabei war der RS Q3 mit dem RS 3 unterwegs und beide klangen ähnlich. Das deutet darauf hin, dass das SUV sich mit dem Kompakten einen Motor teilen wird. Es dürfte sich um denhandeln, der auch im TT RS zum Einsatz kommt.

Gekoppelt an einundsollte das Kompakt-SUV so in der Lage sein, in 4 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu sprinten. Um sich vom regulären Q3 abzuheben, dürfte das RS-Modell etwas sportlicher gestaltet sein. Riesige Lufteinlässe und rote Bremssättel gelten als gesetzt. Die neuen Assistenzsysteme aus dem Q3, wie der serienmäßige Spurhalteassistent , und das MMI-Infotainment mit Touchdisplay dürfen im neuen RS Q3 ebenfalls nicht fehlen. AUTO BILD geht davon aus, dass das sportliche SUVgezeigt wird undkosten dürfte.