Klar, 25 km/h Höchstgeschwindigkeit wirken beim ersten Lesen vielleicht lachhaft. Doch diejenigen, die mit 15 das erste Mal an der Gasrolle gedreht haben, wissen, dass man dieses Gefühl nicht wirklich in Worte fassen kann. Alle anderen sind herzlich eingeladen, sich den wunderbaren Film "25 km/h" mit Bjarne Mädel, Lars Eidinger, Alexandra Maria Lara, Jördis Triebel und Franka Potente anzusehen. Danach ist man schlauer.

Das Mofa ist fahrbereit und kommt mit neuen Reifen inklusive neuer Schläuche und einer neuen Zündkerze. Das Gleiche gilt für den Luftfilter , auch der wurde getauscht. Offenbar benötigt die Maschine eine liebevolle Handwäsche. Darauf deuten zumindest die Fotos hin. Der Verkäufer erwähnt zudem, dass der Lack am Tank und am Gepäckträger abgenutzt ist und ausgebessert werden sollte. VHB: 1650 Euro.

Wer sich heute für so ein Mofa begeistern kann, sollte sich nicht von der eigenen Nostalgie blenden lassen. Auch diese simplen Zweiräder gibt es nicht mehr für ein paar Euro. Da will das Fahrzeug der Wahl genau geprüft sein. Stimmen die Angaben aus der Anzeige? Ist der Gesamteindruck bei der Besichtigung vor Ort gut? Wie alt sind die Reifen und die Bremsen? Läuft der Motor ruhig?

Funktioniert alles an Bord so, wie es soll? Welche Papiere und Rechnungen liegen vor? Viel komplexe Technik ist an so einem Mofa nicht dran und man kann mit Sicherheit viel selbst reparieren. Doch der Clevere weiß einfach gerne vor dem Kauf, worauf er (oder sie) sich einlässt.